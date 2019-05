Setrvání Mayové ve funkci podle médií visí na vlásku

Londýn - Už dnes večer by po jednání vlivného výboru britských konzervativních poslanců mohl být o něco jasnější osud premiérky Theresy Mayové, která čelí výzvám, aby úřad opustila. Média spekulují o tom, že ministerská předsedkyně by pod tlakem ministrů a dalších stranických kolegů mohla sama slíbit brzkou rezignaci. V opačném případě je ve hře možnost, že konzervativní poslanci budou znovu hlasovali o jejím sesazení. K tomu by ovšem takzvaný Výbor 1922, který se sešel v 16:00 místního času (17:00 SELČ), musel změnit pravidla Konzervativní strany.

Zásadní bude zřejmě to, co vedení poslaneckého klubu řekl jeden z hlavních poradců premiérky Julian Smith, který na zasedání zamířil krátce po 17:00 místního času. Předseda Graham Brady má jeho sdělení tlumočit všem členům výboru, který tvoří poslanci Konzervativní strany bez vládních funkcí.

Někteří zákonodárci požadují, aby předsednictvo klubu mimořádně umožnilo nové hlasování, v němž by mohli vyslovit nedůvěru Mayové jako lídryni strany. Stoupenci tvrdší podoby brexitu se ji takto neúspěšně pokusili sesadit loni v prosinci a podle platných stranických pravidel se nové hlasování o nedůvěře může konat až po 12 měsících od toho posledního.

S Mayovou dnes také podle britských novinářů jednala skupina ministrů nespokojená s návrhem brexitového zákona, který premiérka představila v úterý. Ohlášený plán podle probrexitových členů kabinetu neodráží předchozí dohodu ze schůze vlády a zachází příliš daleko v otázce konání nového referenda o brexitu.

Vícero novinářů v posledních hodinách informovalo o "zvěstech", že premiérka večer promluví k veřejnosti ze svého sídla v Downing Street. Její kancelář ale tyto spekulace odmítá.

Podle týden starého vyjádření šéfa poslaneckého klubu Bradyho slíbila Mayová, že harmonogram svého odchodu z funkce předloží až po hlasování Dolníé sněmovny o prováděcím zákoně k brexitové dohodě. To plánuje mezi 3. a 7. červnem.

Mayová vyzvala poslance, aby podpořili její brexitovou dohodu

Britská premiérka Theresa Mayová dnes vyzvala parlament, aby podpořil její brexitovou dohodu, kterou již třikrát zamítl. V projevu k poslancům zopakovala nejnovější vládní ústupky, zveřejněné v úterý, a připustila, že ji v úřadě brzy vystřídá někdo jiný. Upřesnila také, že text prováděcího zákona k brexitové dohodě, o kterém mají poslanci hlasovat na začátku června, vláda zveřejní až v pátek.

Ministr životního prostředí Michael Gove přitom ještě ráno tvrdil, že stostránkový dokument vláda zveřejní dnes. Britská média připomínají, že v pátek už bude v Británii po volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve čtvrtek, a také parlament má přestávku v zasedání.

Nově hodlá premiérka hluboce rozdělené Dolní sněmovně v prvním červnovém týdnu předložit dohodu o podmínkách odchodu z EU formou prováděcího zákona, který by dokument včlenil do britského práva. V něm chce ve snaze získat na svou stranu labouristickou opozici zakotvit i úterní návrhy, které prezentovala jako "významné změny".

Labouristé nabídku hned v úterý odmítli. Jejich šéf Jeremy Corbyn dnes vyzval k předčasným volbám.