Setkání herců z Přátel bude k vidění od 27. května, hosty jsou Bieber i Malála

New York - Dlouho očekávaný speciální pořad s hvězdami kultovního seriálu Přátelé uvede streamovací služba HBO Max 27. května. Termín uvedení "sleziny" po více než 15 letech oznámili tvůrci ve čtvrtek společně s nabitým seznamem hostů, na kterém je bývalý fotbalista David Beckham, zpěvák Justin Bieber, herec Kit Harington známý ze seriálu Hra o trůny nebo pákistánská aktivistka a držitelka Nobelovy ceny za mír Malála Júsufzajová. Zároveň se objevila první upoutávka.

Jak píše web The Hollywood Reporter, půlminutový klip toho o pořadu, kde se herci "zase dali dohromady", mnoho neprozrazuje. Vidět jsou v něm pouze siluety Jennifer Anistonové, Courtney Coxové, Lisy Kudrowové, Matta LeBlanca, Matthewa Perryho a Davida Schwimmera, kteří šestici přátel z New Yorku ztvárnili.

Poslední díl seriálu o osudech Rachel, Moniky, Phoebe, Joeyeho, Chandlera a Rosse měl premiéru v květnu 2004. Vyvrcholení desáté série tehdy na stanici NBC sledovalo jen v Americe přes 52 milionů diváků. Se svými 236 epizodami byli Přátelé jedním z nejúspěšnějších televizních projektů z přelomu století.

Později se často spekulovalo o návratu seriálu, nakonec HBO Max loni v únoru ohlásil projekt, který nemá podobu klasického dílu. Programový ředitel platformy Kevin Reilly tehdy uvedl, že pořad se ponese ve stejném duchu, jako když se kdysi šestice přátel společně s diváky setkávala v reálném čase. Nyní tvůrci dodávají, že jde o jednorázovou záležitost a jakousi oslavu oblíbeného seriálu.

Vedle šestice jeho hvězd se ve speciálu objevuje více než 15 známých hostů, mezi nimiž je řada herců. Kromě již zmíněného Harringtona je to například Reese Witherspoonová nebo Mindy Kaling známá především díky roli v americké verzi seriálu Kancl. Hudební průmysl zastupují Bieber, Lady Gaga a korejská popová skupina BTS. Pozvání přijala také bývalá supermodelka Cindy Crawfordová.

"Takováhle věc se neděje každý rok, dokonce ani každých deset nebo 15 let," uvedla na instagramu Coxová, představitelka Moniky. "Beru jako obrovské požehnání, že jsem měla možnost zase se vidět se svými Přáteli... a bylo to lepší, než kdy dřív," cituje ji deník The Guardian.

Přátelé podle The Hollywood Reporter zůstávají jedním z nejpopulárnějších seriálů na světě. Díky službě Netflix, která kompletní přehled dílů nabízela v letech 2015 až 2019, "si získal novou generaci fanoušků". Od roku 2020 je k vidění na platformě HBO Max spadající pod konglomerát WarnerMedia.