Setién přiznal, že se po debaklu v LM obává odvolání

Lisabon - Trenér fotbalistů Barcelony Quique Setién přiznal, že po debaklu 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem v Lisabonu se obává odvolání. Dodal však, že by vedení klubu navzdory ostudné porážce nemělo dělat unáhlené kroky a vyřazení si v klidu vyhodnotit.

Barcelona páteční zápas vůbec nezvládla a po vyřazení ze Španělského poháru a druhém místě v lize zakončila sezonu poprvé od roku 2008 bez trofeje. Deník Marca označil porážku za ostudnou, zatímco podle listu As šlo o historické ponížení a očekává, že katalánský klub čekají razantní změny.

Setién však něco takového pro nejbližší dobu vyloučil. "Teď není vhodná chvíle řešit, jestli budu pokračovat, nebo ne. Na mně nezáleží a klub si musí tuhle bolestivou a ostudnou porážku v klidu vyhodnotit," prohlásil jednašedesátiletý kouč, který se týmu ujal v lednu, kdy nahradil odvolaného Ernesta Valverdeho.

"Tahle porážka mě hodně bolí a byla tak drtivá, že se obávám nejen o mou budoucnost, ale přemýšlím i nad tím, co to znamená pro klub a jak hrozně se musí cítit fanoušci," uvedl Setién. "Je mi jasné, co tak drtivá prohra může přinést, ale je potřeba si to vyhodnotit z širšího pohledu," citovala kouče agentura Reuters.

Barcelona držela krok s Bayernem jen v úvodu zápasu, kdy ji k vyrovnání na 1:1 pomohl vlastní gól Davida Alaby a chvíli nato Lionel Messi trefil tyč. Potom už ale hráči katalánského celku nestíhali. "Je jasné, že po takovém debaklu důvěra v trenére klesne. Porazil nás velmi, velmi silný tým. Až na pár úvodních minut nás naprosto vymazali," přidal Setién.

Předseda Barcelony Josep Maria Bartomeu připustil, že klub bude muset provést řadu změn. "Byla to katastrofa a vyvodíme z ní důsledky. O některých jsme už nějaký čas přemýšleli a oznámíme je v nejbližších dnech. O některých jsme už rozhodli, o dalších se teprve budeme bavit," řekl.

"Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ale takhle bezprostředně po zápase bychom neměli pod tíhou okamžiku vynášet nějaké soudy. Především bychom se měli za tuhle drtivou porážku omluvit fanouškům," přidal Bartomeu.