Sestry Plíškovy se v semifinále v Cincinnati utkají s Hradeckou

Cincinnati (USA) - Světové trojce Karolíně Plíškové se na turnaji v Cincinnati daří nejen ve dvouhře, ale i ve čtyřhře. Poté, co světová trojka postoupila ve čtvrtek přes Švédku Rebeccu Petersonovou do čtvrtfinále dvouhry, dostala se společně s dvojčetem Kristýnou do semifinále deblové soutěže.

Sestry Plíškovy porazily v Ohiu v českém souboji 7:5, 2:6, 10:6 jiný český pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Turnajové trojky prohrály po pěti vítězstvích a nedělním zisku titulu v Torontu.

V boji o finále narazí česká dvojčata na další krajanku Lucii Hradeckou a její slovinskou parťačku Andreju Klepačovou. Ty prošly do semifinále bez boje poté, co k jejich souboji nenastoupily wimbledonské vítězky Barbora Strýcová a Sie Šu-wej. Tchajwanská tenistka ve čtvrtek dvě a půl hodiny trápila ve dvouhře světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati:

(tvrdý povrch, muži dotace 6,735.690 dolarů/ženy 2,944.486 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Carreňo (Šp.) 6:3, 6:4, Pouille (Fr.) - Chačanov (8-Rus.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Ósakaová (2-Jap.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 7:6 (7:3), 5:7, 6:2, Keysová (16-USA) - Halepová (4-Rum.) 6:1, 3:6, 7:5, Keninová (USA) - Svitolinová (7-Rus.) 6:3, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Klepačová (8-ČR/Slovin.) - Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) bez boje, Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Krejčíková, Siniaková (3-ČR) 7:5, 2:6, 10:6.