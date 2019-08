Sestry Plíškovy se v semifinále v Cincinnati utkají s Hradeckou

Cincinnati (USA) - Světové trojce Karolíně Plíškové se na turnaji v Cincinnati daří nejen ve dvouhře, ale i ve čtyřhře. Poté, co světová trojka postoupila ve čtvrtek přes Švédku Rebeccu Petersonovou do čtvrtfinále dvouhry, dostala se společně s dvojčetem Kristýnou do semifinále deblové soutěže.

Sestry Plíškovy porazily v Ohiu v českém souboji 7:5, 2:6, 10:6 jiný český pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Turnajové trojky prohrály po pěti vítězstvích a nedělním zisku titulu v Torontu.

V boji o finále narazí česká dvojčata na další krajanku Lucii Hradeckou a její slovinskou parťačku Andreju Klepačovou. Ty prošly do semifinále bez boje poté, co k jejich souboji nenastoupily wimbledonské vítězky Barbora Strýcová a Sie Šu-wej. Tchajwanská tenistka ve čtvrtek dvě a půl hodiny trápila ve dvouhře světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska.

Rubljov uštědřil Federerovi nejrychlejší porážku od roku 2003

Ruskému tenistovi Andreji Rubljovovi stačilo ve čtvrtek k nečekanému vítězství nad Rogerem Federerem ve 3. kole v Cincinnati pouhých 62 minut. Pro osmatřicetiletého Švýcara to byla nejrychlejší porážka na ATP Tour od roku 2013, kdy ho v Sydney smetl za 54 minut Argentinec Franco Squillari.

Jednadvacetiletý Rubljov se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace a výhra 6:3, 6:4 nad dvacetinásobným grandslamovým vítězem šokovala i jeho samotného. "Je to úžasný pocit hrát proti takové legendě, všichni lidé ho podporovali až do konce. Jednou snad zažiju také něco takového. Dnes jsem do toho prostě dal maximum a věděl jsem, že musím bojovat o každý bod," uvedl 70. hráč světového žebříčku, jehož po největší výhře v kariéře přemohly slzy štěstí.

Sedminásobný vítěz turnaje Federer odehrál zápas plný chyb. Netrefoval údery, které za jiných okolností bývají v jeho podání čistými winnery, a z 19 útoků na síť byl úspěšný jen sedmkrát. S Rubljovem se navíc utkal poprvé v kariéře, takže přesně nevěděl, co od mladého Rusa čekat.

"Pokud hraju proti Rafaelu Nadalovi nebo Novaku Djokovičovi, víceméně už vím, co udělají nebo mohou udělat. U soupeře, s nímž hrajete poprvé, je to jiné," řekl Federer, jenž v Cincinnati absolvoval první turnaj od pětisetové porážky se Srbem Djokovičem ve finále Wimbledonu. "Ale bez ohledu na to stejně musíte trefovat rohy kurtu, míče k lajně a tak dále. A přesně to on dnes dělal. Hrál dokonale, byl to skvělý výkon," ocenil slavný Švýcar svého přemožitele.

Rubljov diktoval tempo hry ve většině výměn od základní čáry a v druhém setu prohrál při svém podání jen čtyři body. "Hrál bezchybně, čistě. Obrana, útok, dobře servíroval. Nedal mi nic zadarmo a byl všude. Pro mě to bylo těžké, ale z jeho strany excelentní zápas. Byl jsem ohromený. Abych s ním udržel krok, musel bych hrát mnohem lépe," přiznal Federer.

Třetí hráč světového žebříčku tak půjde do grandslamového US Open po pouhých dvou přípravných zápasech na betonu, poté co v Cincinnati před porážkou s Rubljovem porazil Argentince Juana Ignacia Londera.

"Odehrál jsem letos 45 zápasů, takže myslím, že to bude v pohodě," naznačil s úsměvem Federer, že se neobává před závěrečným grandslamem sezony nerozehranosti. "Je důležité, že mě netrápí žádné zdravotní problémy. Dobře jsem tady potrénoval, takže bez ohledu na výsledek jsem rád, že jsem tu byl," dodal.

Na rozdíl od něj v turnaji pokračuje jeho wimbledonský přemožitel Djokovič. Obhájce loňského vítězství ze Cincinnati postoupil do čtvrtfinále po výhře 6:3, 6:4 nad Španělem Pablem Carreňem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati:

(tvrdý povrch, muži dotace 6,735.690 dolarů/ženy 2,944.486 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Carreňo (Šp.) 6:3, 6:4, Pouille (Fr.) - Chačanov (8-Rus.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Ósakaová (2-Jap.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 7:6 (7:3), 5:7, 6:2, Keysová (16-USA) - Halepová (4-Rum.) 6:1, 3:6, 7:5, Keninová (USA) - Svitolinová (7-Rus.) 6:3, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Klepačová (8-ČR/Slovin.) - Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) bez boje, Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Krejčíková, Siniaková (3-ČR) 7:5, 2:6, 10:6.