Melbourne - Sestry Plíškovy budou ve čtvrtek hrát o postup do třetího kola tenisového Australian Open. Sedmá nasazená Karolína hodinu po půlnoci středoevropského času zahájí program v Melbourne Areně. Její dvojče Kristýna bude hrát třetí zápas na kurtu číslo 15.

Vítězka z Brisbane Karolína Plíšková bude plnit roli favoritky proti Američance Madison Brengleové. Ve dvou předchozích vzájemných zápasech s ní neztratila ani set.

Pro Kristýnu Plíškovou byl už postup do druhého kola prolomením nezdarů v úvodních kolech grandslamů, dostala se do něj poprvé od US Open 2017. Její čtvrteční soupeřkou bude Číňanka Čang Šuaj, která v prvním kole vyřadila Slovenku Dominiku Cibulkovou. Pokud by Kristýna Plíšková nad 40. hráčkou světa zvítězila, vyrovnala by své grandslamové maximum z Wimbledonu 2015 a předloňského Australian Open.

Čtvrteční program (začátky 1:00 SEČ):

Arena Roda Lavera: Kužmová (SR) - Svitolinová (6-Ukr.), Wawrinka (Švýc.) - Raonic (16-Kan.), Halepová (1-Rum.) - Keninová (USA), 9:00 Bouchardová (Kan.) - S. Williamsová (16-USA), Djokovič (1-Srb.) - Tsonga (Fr.).

Arena Margaret Courtové: Karlovič (Chorv.) - Nišikori (8-Jap.), 3:00 Ósakaová (4-Jap.) - Zidanšeková (Slovin.), Cornetová (Fr.) - V. Williamsová (USA), 9:00 A. Zverev (4-Něm.) - Chardy (Fr.), Kontaová (Brit.) - Muguruzaová (18-Šp.).

Melbourne Arena: Brengleová (USA) - Karolína Plíšková (7-ČR), Potapovová (Rus.) - Keysová (17-USA), Čong Hjon (24-Korea) - Herbert (Fr.), 8:00 Popyrin (Austr.) - Thiem (7-Rak.).

Kurt č. 15: 3. zápas Čang Šuaj (Čína) - Kristýna Plíšková (ČR).