Sestry Fruhvirtovy podtrhují nastupující českou vlnu talentovaných tenistek

Praha - Sestry Lindu a Brendu Fruhvirtovy považují představitelé českého tenisu za talentovanou dvojici, jež podtrhuje unikátní nástup mladých českých hráček na světovou scénu. Zatímco patnáctiletá Brenda aktuálně drží na turnajích ITF sérii 25. vítězství, o dva roky starší Linda vyhrála v neděli v Čennaí první titul kategorie WTA. Potvrdily tím potenciál, ale také završily úspěšný český víkend, během nějž získaly turnajové tituly v Portoroži Kateřina Siniaková ve dvouhře a Tereza Martincová v deblu.

"Je to nadpozemská síla. Máme jednu setinu rozpočtu Francie a podívejte, co vyvádíme," řekl ČTK šéf tenisového svazu Ivo Kaderka. "Holky jsou skvělé. Máme osm hráček v první stovce a v každé mládežnické kategorii nejlepší hráčku světa. Takhle to snad nikdy nebylo lepší. Když se dívám na financování českého sportu, říkám si, že jsme kouzelníci. Máme úžasné trenéry a rodiče, jimž patří hluboká poklona a poděkování," uvedl Kaderka.

Sestry Fruhvirtovy jsou součástí nové vlny. Sedmnáctiletá Linda prožila v srpnu grandslamový debut v hlavní soutěži US Open stejně jako o rok mladší Sára Bejlek. V New Yorku startovala i loňská vítězka juniorského Roland Garros Linda Nosková. Letošní šampionka pařížské juniorky Lucie Havlíčková se dostala na US Open do finále dvouhry juniorek, triumfovala ve čtyřhře a je v čele juniorského žebříčku WTA.

"Je to až neuvěřitelné. Dá se říct, že český tenis kraluje ženské části světa. Ať už se bavíme s lidmi z jiných svazů, všichni se ptají, jak to děláme," uvedl šéftrenér tenisového svazu Jan Stočes. Vedle kategorií do sedmnácti či šestnácti let upozorňuje i na ještě mladší hráčky. "V patnácti letech je nejlepší na světě Brenda Fruhvirtová, v ročníku pod ní vládne Tereza Valentová a po ní zase Alena Kovačková. Od 13 do 19 let máme v ročníku nejlepší hráčky světa. Je to unikum a dává nám to velkou naději, že český tenis bude na vrcholu i v budoucích letech," doplnil Stočes.

Linda Fruhvirtová se po triumfu v Indii posunula premiérové do první stovky žebříčku WTA (74. místo), kde je nejmladší ze všech. Během US Open uvedla, že se pod vedením otce Hynka řídí heslem "bez práce nejsou koláče" a těší se, až bude objíždět elitní turnaje s mladší sestrou.

Brenda díky víkendovému triumfu v Santa Margherita di Pula vyhrála pátý turnaj ITF za sebou a sedmý letos. "Za tím je ten mix. Zakousnutí rodiče a mimořádně talentované, brutálně trénující holky. A také veškeré možnosti, které mají včetně podpory svazu a trenérů," řekl Kaderka.

Podle Stočese mohou hráčky růst díky mládežnickým turnajovým programům, připravují se v národních tenisových centrech a mají individuální podporu. Otci Fruhvirtových pomáhá manažer Marijn Bal, jenž zastupuje také Petru Kvitovou. Linda využívá i tréninky ve virtuální realitě z dílny českého projektu Sense Arena.

"Chtíč holek je daleko větší než bolest, kterou musí snášet. V tom jsou unikátní," uvedl Stočes, podle nějž se obě hráčky ale herně liší. "Brenda je maličko kreativnější, má pestřejší hru. Linda je zase neuvěřitelný buldok, který bojuje za každého stavu, a její hra je pro soupeřky hrozně nepříjemná," doplnil svazový šéftrenér.

Pro další růst obou hráček je důležité, aby zůstaly zdravotně v pořádku a měly nadále stabilní trenérský tým. "Linda se díky tomuto výsledku bude dostávat do hlavních soutěží kategorie 250, hrát kvalifikace 500 a dalším krokem bude uhrát výsledek na vyšších akcích. Důležitá bude dobrá zimní příprava a určitě se bude chtít účastnit Australian Open," uvedl Stočes.

O dva roky mladší Brendu čeká dál postupný vývoj. "Čeká ji přesun do šedesátek a stovek, což pro ni bude změna. To, co ale předvádí, tak na to má a je to otázka času. Jde krůček po krůčku. Hlavní je zůstat zdravý a mít správný tým kolem sebe," dodal Stočes.