Sestra z ČR v USA: Mizely krabice s rouškami, ale jsme připraveni

Seattle/Praha - Do práce se po několikadenní dovolené těšila, přestože tam zřejmě bude v následujících dnech a týdnech mimořádně vytížená. Zdravotní sestra Silvia Sauvé pracuje na jednotce intenzivní péče v jedné z nemocnic amerického státu Washington, kde už zaznamenali stovky případů nemoci COVID-19 způsobované novým koronavirem. Česká rodačka si myslí, že americké zdravotnictví je na rozsáhlejší epidemii poměrně dobře připravené. Ve středečním telefonickém rozhovoru s ČTK nicméně popsala problémy s testováním pacientů či s dostupností roušek.

V posledních dnech vývoj sledovala spíše zpovzdálí, neboť měla dovolenou, a nyní se prý nemůže dočkat návratu do práce, ačkoli se zřejmě dostane do první linie tažení proti nákaze. "V pozici zdravotníka je to vždycky takový vnitřní boj. Mám radost z toho, že jsme schopni pomoci společnosti... Na druhou stranu má člověk samozřejmě strach, že si to přinese domů," řekla matka tří dětí, která už 20 let žije v metropolitní oblasti kolem města Seattle.

Na JIP v jedné ze zdejších nemocnic pracuje už pět let a připouští, že podobnou situaci zažila pouze na začátku tohoto působení, když se region potýkal s mimořádně vážnou chřipkovou sezonou. Nyní už stát Washington hlásí nejméně 30 úmrtí v souvislosti s COVID-19, boj proti koronaviru je přitom v USA nejspíše stále v počátcích.

"Myslím si, že jsme připraveni relativně dobře," odpověděla Sauvé na otázku ohledně hrozícího dramatického nárůstu počtu nakažených. "To Americké zdravotnictví je technicky a logisticky na velmi vysoké úrovni. Je velmi bohaté, protože je soukromé," pokračovala zdravotní sestra.

Na druhou stranu Sauvé zaznamenala problémy v italské Lombardii, jejíž zdravotnictví je rovněž označováno za špičkové. Doufá, že nenastane "apokalyptický" scénář, kdy by musely nemocnice vybírat, kterým pacientům poskytnou plnohodnotnou intenzivní péči.

Už nyní ale registruje komplikace na svém pracovišti, především pokud jde o zásoby ochranných roušek, které jsou pro zdravotníky v takovýchto situacích nepostradatelné. "Nejde jenom o přenos na nás, ale také skrz nás z jednoho pacienta na druhého. Tam je to největší nebezpečí," vysvětlila. Ona a její kolegové nyní kvůli všeobecnému nedostatku dostali pokyn, aby roušky nevyhazovali při každém odchodu z "infekční místnosti", nýbrž aby stejný kus používali delší dobu.

V Seattlu a okolí podobně jako v jiných oblastech s propuknutím nákazy vypukla i nákupní horečka a z obchodů rychle zmizely roušky i dezinfekční gely a ubrousky. Za ještě větší problém Sauvé označila to, že z její nemocnice lidé kradli celé krabice s maskami, které jsou běžně u dveří do infekčních místností.

Česká zdravotnice komentovala také v posledních dnech značně medializovaný systém testování na výskyt koronaviru. "Teď se ta situace v posledních dnech hodně zlepšila. Ze začátku testovali jenom v laboratořích CDC (americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), všechno se to muselo posílat tam a oni byli nesmírně skoupí, protože údajně Amerika měla těch testů zoufale málo," řekla. Nyní už testy provádějí také soukromé laboratoře, navíc americké zdravotní pojišťovny slíbily, že klientům budou tuto proceduru stoprocentně hradit.

Ve státě Washington už byly ve snaze zastavit šíření nákazy oznámeny dočasné uzavírky řady škol nebo také lokální zákazy větších akcí, federální vláda ale zatím společenský život v USA plošně neomezila. "Zdá se mi, že ta vaše vláda (česká) jedná ukázněně a že je aktivnější než ta naše," poznamenala Sauvé.