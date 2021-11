Sestra z covidového oddělení: Už opadl adrenalin, nevidíme konec

Brno - Zatímco loni na podzim zdravotníci na odděleních vyčleněných pro pacienty s covidem-19 netušili, co je čeká, dnes už to vědí velmi přesně. Jak ČTK řekla Monika Černá, vrchní sestra I. kardioangiologické kliniky, kde je teď jedno z covidových oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, situace pro sestry není nová, ale je velmi vyčerpávající.

"Loni bylo všechno nové, učili jsme se za pochodu, svou roli hrál i adrenalin. Teď už to ale trvá dlouho, v létě sice pacientů s covidem nebylo tolik, ale řada sester nestihla vyčerpat dovolenou. A teď vidíme, jak se počet nakažených stále zvyšuje, a je jasné, že se to bude zhoršovat. K tomu se blíží Vánoce a ty by každý chtěl prožít v klidu se svými blízkými," uvedla Černá.

I když se podle ní zdravotní sestry nehroutí, při výhledu na další růst počtu pacientů s covidem cítí beznaděj, protože nevidí konec celé situace. "Člověk má hlavně jen jednu hlavu, dvě ruce a dvě nohy. Zvládne fyzicky odvést pouze určitý díl práce, ale pomalu to přestává stačit, protože ta situace přesahuje naše možnosti," vysvětlila.

Na 14 covidových lůžkách jejího covid oddělení leží nyní 11 pacientů. Představují věkový průřez společností, od třicátníků až po osmdesátníky. Většina z nich, asi 80 procent, je neočkovaných. "Část z nich nám říká, že teď už na očkování půjdou. Ale další očkování odmítají i přes to, že skončili s covidem v nemocnici. My takové rozhodnutí samozřejmě respektujeme, ale osobně to vnímám jako facku," dodala Monika Černá.

Vývoj onemocnění a délka léčby je podle ní jen velmi těžko předvídatelná. Některým pacientům stačí kyslíková podpora na běžném covidovém oddělení, stav dalších se rychle zhorší a musí být přesunuti na jednotku intenzivní péče na řízenou ventilaci.

Jak dnes informovala mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny, na odděleních tam k dnešnímu dopoledni leželo 105 pacientů s covidem-19, z toho 20 ve vážném stavu na anesteziologicko resuscitační klinice nebo některé jednotce intenzivní péče.