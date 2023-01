Šestnáctiletý Jiříček odehrál při premiéře v hokejové extralize téměř 28 minut

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Adam Jiříček prožil v 16 letech neobvyklý křest v hokejové extralize na ledě mistrovského Třince. Dost možná i vzhledem k jasnému průběhu, kdy tým Plzně prohrával v půlce zápasu na ledě mistra už 0:5, dostal hodně prostoru - odehrál téměř 28 minut a nastupoval i v přesilové hře a oslabení. Obránce, jehož bratr David byl loni draftovaný Columbusem a před pár dny získal stříbro na juniorském mistrovství světa, si vysloužil pochvalu i od trenéra Indiánů Petra Kořínka.

"Z týmového hlediska to úplně nevyšlo," řekl Jiříček novinářům po prohře 1:6. V zásadní statistice +/- zůstal ale jako jeden z mála Indiánů na nule. "Snažil jsem se hrát zodpovědně a myslím si, že jsem důvěru splatil. Jsem rád, že jsem dostal takový icetime. Jsou to výborné zkušenosti do další práce," těšilo jej.

Přiznal, že tak velký zápřah nečekal. "Věděl jsem, že budu hrát přesilovku. Hráli jsme na šest beků a s Piskym (Jan Piskáček) jsme tam chodili o dost častěji, proto icetime narostl," vysvětlil Jiříček, který hrál zápas třetí den po sobě. V předchozích dvou startoval za juniorku. "Bylo to ještě o to náročnější, ale únava v těchto zápasech nehraje žádnou roli. Dal jsem do toho všechno a doufám, že jsem udělal dobrý dojem."

V jednu chvíli už mířil v přesilové hře na střídačku, ale trenéři jej vrátili zpět. "To už jsem měl namále, ale nějak jsem to ještě zvládl. Měli jsme tam i nějaké šance, ale bohužel z toho gól nebyl. Nedá se nic dělat," řekl Jiříček, který si připsal i dvě střely. "To je můj styl, snažím se hodně podporovat útok, být aktivní. Hlavně ke konci jsem pár střel měl, ale bohužel to tam nepadlo."

Před utkáním byl v kontaktu i s bratrem Davidem. "Voláme si skoro každý den. Pokecáme, padnou nějaké srandičky. Poradil mi, že nemám být nervózní, a to je asi vše," prozradil Jiříček, o němž se říká, že má kariéru našlápnutou ještě lépe než jeho sourozenec. "Poslouchá se to dobře a mám za cíl ho následovat. Je to určitá výzva, kterou moc rád přijímám."

Plzeň postrádala obránce Petra Zámorského, Vojtěcha Budíka a Daniela Maláka, i proto si Jiříček připsal premiérový start. "Pracujeme v Plzni na tom, abychom dávali do sestavy mladé hráče. Jířu známe, je to náš odchovanec, tak jsme mu dali šanci a prostor. Za toho stavu jsme chtěli, aby získal nějaké zkušenosti. Každou minutou a střídáním hráč roste a myslím si, že nezklamal. Odehrál velmi dobré utkání," řekl trenér Petr Kořínek.

Jiříček strávil na ledě téměř šest minut v přesilové hře. "Nevěděli jsme, jak to bude vypadat, ale první přesilovka nebyla vůbec špatná, tak jsme ho tam nechali i na další, aby si to osahal. Alespoň získal zkušenosti a věříme, že bude následovat svého bráchu," doplnil kouč Plzně.