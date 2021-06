Šestnáct dětí z rodin uprchlíků dostalo ceny za vynikající studijní výsledky

Praha - Pět chlapců a 11 dívek z uprchlických rodin dostalo dnes ceny za vynikající studijní výsledky. Ceny převzali na ministerstvu školství od zástupců Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v ČR u příležitosti Světového dne uprchlíků, který připadá na 20. června. Ocenění dostaly děti ve věku od sedmi do 15 let, jejich rodiny do Česka přišly z osmi různých zemí.

Ceny za vynikající studijní výsledky uděluje Úřad Vysokého komisaře OSN dětem s mezinárodní ochranou každé dva roky, od roku 2004 pod záštitou ministerstva školství. V letošním roce ocenění obdrželi jeden chlapec z Íránu, dvě dívky a jeden hoch z Iráku, dva chlapci a jedno děvče z Kyrgyzstánu, dvě děti z Ukrajiny, čtyři dívky z Barmy, jedna z Čečenska, Běloruska a Venezuelanka. Mezi oceněnými jsou dva páry sourozenců, a to z Iráku a Barmy.

Ceny mají upozornit na mimořádné školní výsledky a úspěchy školáků, kteří v ČR získali mezinárodní ochranu nebo o ni žádají. Jejich ocenění má sloužit jako motivace pro další děti azylantů ke studiu a k rozšíření povědomí o přínosu vzdělávání mezi jejich rodinami. Akce se podle jejích pořadatelů zároveň snaží nabourávat stereotypní uvažování o uprchlících v české společnosti.

Děti na ocenění nominují většinou jejich učitelé či sociální pracovníci z neziskových organizací pracujících s uprchlíky. Ceny pravidelně získává deset až 15 dětí. Letos se udělovaly nejen za prospěch na vysvědčení, ale i za úspěšné zvládnutí distančního vzdělávání v důsledku opatření proti covidu-19. Součástí ocenění je diplom, dárková kreativní sada a návštěva interaktivního muzea Illusion Art Museum Prague.