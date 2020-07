Šest z deseti lidí kvůli covidu-19 odložilo podle laboratoří prevenci

Praha - Šest z deseti lidí kvůli koronaviru odložilo preventivní vyšetření. Nejvíc v březnu a dubnu ubyla u padesátníků až sedmdesátníků. V tiskové zprávě o tom informovaly laboratoře Synlab, které jsou jedním z největších zpracovatelů laboratorních rozborů krve a dalších vyšetření. Preventivní prohlídky u lékaře i před epidemií zanedbávalo zhruba 60 procent lidí. Na vyšetření tlustého střeva, děložního čípku či prsu nejde téměř polovina z těch, kteří ho mají zdarma.

Zvýšenou hladinu cholesterolu mají tři čtvrtiny Čechů. Projevuje se až nástupem aterosklerózy a následným uzavíráním tepen. Odhalit včas ji může rozbor krve. "Kontrolu tuků doporučujeme podstoupit alespoň jednou ročně. Pokud jejich hladinu delší dobu nesledujete, riskujete náhlý příchod vážné nemoci a hazardujete se životem," uvedla Kateřina Pinterová z laboratoře Synlab.

Rozbor krve může odhalit také cukrovku, se kterou se už v Česku léčí přes milion lidí. Neléčená může vést k poškození ledvin, nervů či zraku a způsobit záněty končetin vedoucí až k amputaci. Pravidelně by se podle lékařů měla proto testovat glukóza v krvi.

Testy mohou odhalit i problémy s játry. K jejich selhání může vést nezdravé stravování, častá konzumace alkoholu nebo užívání léků, ale také prodělaná žloutenka nebo cukrovka druhého typu.

"Standardně se v rámci vyšetření jater testuje hladina tří enzymů, které odrážejí stav jaterních buněk či buněk žlučových cest. Vyšetření tak může poskytnout celkový obraz o tom, co se děje uvnitř těla, a poukázat na potíže, které byste jinak neodhalili. Jedná se například o nemoci žlučových cest," dodala Pinterová.

Onemocnění ledvin se zjišťuje z rozboru krve a moči, ukáže filtrační schopnost ledvin. První viditelné příznaky se objeví až v době, kdy už nefungují dvě třetiny ledvin. Podle laboratoří Synlab právě vyšetření ledvin ubyla v době koronavirové epidemie asi o polovinu. Podstupovat by ho lidé měli jednou za dva roky.

¨"Pacientům, kteří se léčí s cukrovkou, mají dědičné předpoklady k onemocnění ledvin a obzvlášť těm, kteří mají vysoký krevní tlak, se test ledvin doporučuje absolvovat jednou ročně," uvedla lékařka.

Také počty vyšetření štítné žlázy klesly v březnu a dubnu zhruba na polovinu. Častěji s ní mají problémy ženy, těhotné nebo nad 50 let. Dále onemocněním štítné žlázy mohou trpět diabetici, nemocní s poruchami srdečního rytmu nebo celiaci, tedy lidé, kteří nesnáší lepek. Muži nad 50 let by měli jednou za dva roky absolvovat také test na hladinu prostatického specifického antigenu, který může signalizovat rakovinu prostaty.

Zanedbávání prevence a malá péče obyvatel o vlastní zdraví i před epidemií koronaviru má podle náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové i ekonomické dopady. Nejde jen o vyšší náklady na zdravotní péči o nemocné, ale i o ztrátu práceschopnosti nebo invaliditu. Mezi hlavní rizikové faktory řady onemocnění patří ty ovlivnitelné životním stylem, jako je kouření, alkohol, nedostatek pohybu a nezdravá strava. Češi jsou v nich ale ve srovnání s Evropou často na předních příčkách. Střední délku života by ČR mohla mít až o 3,5 roku delší.