Praha - Pražská Technická správa komunikací (TSK) zahájila zatěžovací zkoušky na mostu Legií. S pomocí šesti třicetitunových nákladních vozů a snímačů budou pracovníci odborných firem dnes a v úterý večer sbírat data, která poslouží k vytvoření podrobné diagnostiky památkově chráněného mostu. Je ve špatném stavu a je nutná jeho rekonstrukce, kterou by TSK ráda zahájila po roce 2020. Na most ode dneška do příštího pondělí nesmí žádná doprava.

Zatěžovací zkoušky představují třetí fázi celkové diagnostiky mostu, která začala v létě. "Je jednou z podmínek toho, abychom mohli připravit projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci," uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Dodala, že kromě celkového stavu mostu je z důvodu památkové ochrany potřeba podrobně popsat i materiály, které bude nutné použít pro rekonstrukci.

Třicetitunové nákladní vozy budou na mostě jezdit kromě dneška i ve středu večer, most bude nicméně uzavřen až do pondělí. TSK pro poslední fázi diagnostiky využila opravy tramvajové trati, která začala dnes a potrvá do pondělí stejně jako diagnostické práce.

Pod mostem pracovníci umístili snímače, které jsou s konstrukcí spojeny strunami a při pohybu nákladních vozů zaznamenávají pohyby mostu a jeho reakci na zatížení. Podle Martina Krejcara ze společnosti Inset se zatížení mostu měří více způsoby, například při statickém měření projíždí pomalu jeden vůz či se na jedno místo mostu umístí co největší zátěž. Tím se měří průhyb mostu v daném bodě. Při dynamickém měření, kdy naložená auta projíždějí až dvacetikilometrovou rychlostí, se měří kmitání konstrukce.

Pracovníci dnes zároveň začali s vrtáním hloubkových sond, které sahají zhruba patnáct metrů do podzákladí mostu. Budou celkem čtyři. Kromě toho už jsou na konstrukci umístěny například tepelné sondy a další měřicí zařízení. Pro diagnostické práce pod mostem je na řece umístěn ponton.

Po dokončení měření převezmou získaná data odborníci z Kloknerova ústavu při ČVUT, kteří je zpracují do finální diagnostiky. První předběžné výsledky by podle Liškové mohly být známy za několik měsíců, finální dokument pak bude hotov v polovině příštího roku. Náklady na podobně rozsáhlé diagnostiky podle mluvčí dosahují desítek milionů korun.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě, loni v Troji lávka spadla. Kromě mostu Legií se nyní provádí diagnostika Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. Připravuje se i diagnostika Palackého, Barrandovském nebo Lanového mostu na Jižní spojce. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Koncem října bylo dočasně nutné uzavřít také jeden z mostů, které navazují na Vltavské na Hlávkův most.