Šest soudců polského ústavního soudu odmítá uznávat jeho předsedkyni

Varšava - Šest soudců polského ústavního soudu vypovědělo poslušnost dosavadní předsedkyni ústavního soudu Julii Przylembské, jejíž mandát pokládají za ukončený. Od Przylembské se domáhají, aby svolala shromáždění všech ústavních soudců. To by určilo kandidáty, ze kterých by prezident Andrzej Duda vybral nového předsedu. O svém návrhu už prezidenta informovali, napsal dnes polský list Rzeczpospolita s tím, že viděl oba dopisy od skupiny soudců, představujících třetinu složení ústavního soudu.

Przylembská je pokládána za blízkou předsedovi vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawu Kaczyńskému. Pod jejím vedením se ústavní soud stavěl za kontroverzní kroky konzervativní vlády v polské justici, kvůli kterým je Varšava dlouhodobě ve sporu s Bruselem.

Šestice soudců tvrdí, že funkční období Przylembské v čele ústavního soudu už skončilo. Pod dopis adresovaný Przylembské se podepsali Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski a Bohdan Świenczkowski.

"Ocitli jsme se na pokraji ústavní krize," komentoval situaci deník.

O tom, kdy vlastně má skončit působení Przylembské v čele ústavního soudu, se už delší dobu vedou spory. Bývalý místopředseda ústavního soudu Stanislaw Biernat už před rokem psal, že Przylembská byla jmenována na základě zákona, z něhož vyplývá, že mandát šéfky soudu je šestiletý a skončí 20. prosince 2022. Tento názor sdílejí další bývalí soudci a také právní experti.

Sama Przylembská se domnívá, že zmínka o šestiletém mandátu se bude týkat až dalšího předsedy ústavního soudu, v jehož čele ona sama hodlá setrvat až do prosince 2024.

Její názor sdílí premiér Mateusz Morawiecki. Podle něj mandát Julie Przylembské v čele ústavního soudu skončí spolu s funkčním obdobím soudkyně ústavního soudu, tedy za necelé dva roky. Celou debatu proto šéf vlády pokládá za bezpředmětnou, dodala Rzeczpospolita.

Server Onet upozornil, že vyhazovu Przylembské se mimo jiné domáhá místopředseda ústavního soudu Muszyński a také Bogdan Świenczkowski, který byl donedávna prvním zástupcem generálního prokurátora.

Tím je v Polsku ministr spravedlnosti, tedy nyní Zbigniew Ziobro, který podle komentátorů před letošními volbami bojuje o postavení vůdce polské pravice.

Onet připomněl, že Dudův vicekancléř před několika dny označoval spor o mandát Przylembské za "dosti složitou" záležitost. Prezidentův postoj podle něj závisí na tom, zda v ústavním soudu "vykrystalizuje nějaké stanovisko".