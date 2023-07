Šest párů uzavře sňatek na festivalu Colours of Ostrava, oddává je herec Polák

Ostrava - Šest párů si řekne na letošním festivalu Colours of Ostrava přímo v jeho areálu své ano. V improvizované kapli, kterou zde nechal pod širým nebem vybudovat jeden z partnerů hudební přehlídky, vede svatební obřady herec Vladimír Polák známý například ze show Tři tygři. Asistuje mu matrikářka. Regulérním oddávajícím být může, je totiž zastupitelem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Za organizátory svatebního festivalového veselí to dnes ČTK řekla Tereza Kynčlová.

Mezi snoubenci byl o svatbu na festivalu velký zájem. Původně měla být jen jedna. Přihlásilo se ale devět desítek párů, konat se bude šest svateb. Vybrané páry dostaly vstupenky pro své nejbližší. V zákulisí svatební kaple se pak vždy koná společná hostina. Po ní se svatebčané včetně novomanželů vrhají do festivalového dění.

"Jsme prostě párty lidičky a tohle nás spojuje. Na festivalech jsme se poznávali, když jsme randili. Svatba na Colours of Ostrava nám přišla jako skvělá příležitost," řekla ke svému rozhodnutí Denisa Tomanová, která se na festivalu provdala dnes odpoledne.

Obřad byl o několik minut odložen. Začalo drobně pršet. "To jim prší štěstí," komentovala to jedna z přihlížejících. Svatbu nakonec sledovala stovka návštěvníků. "Festival je také místem lásky. Nikdo se přece nejde na hudební festival naštvat. Jedině hudební kritik," řekl na začátku obřadu oddávající Polák.

Další svatby budou následovat. Eva Marie Lišková od svých 17 let nechyběla na žádném z ročníku ostravského festivalu. Celkem jich má za sebou 15. Nejprve zde pracovala jako barmanka, v posledních letech si už jen užívá hudbu. "Festival se vyvíjí a mění, ale já zůstávám věrná festivalu i Kubovi (budoucímu manželovi), tak proč to nespojit v jeden velký nezapomenutelný zážitek, který by si s námi užili naši blízcí i ostatní návštěvníci?" řekla ČTK mladá žena, která se v kapli vdá 22. července.

O něco později na jejím místě stane Anna Burdková. Vždy toužila po svatbě v industriálním duchu. "Areál Vítkovic má úžasné kouzlo a chodíme sem i mimo konání festivalu, hlavně do místní kavárny," řekla. Dodala, že právě tam se před osmi lety se svým budoucím manželem seznámila.

Festivalová kaple ale neslouží jen pro oficiální svatby. Někteří se v ní zastavují a obnovují manželský slib nebo třeba žádají svou polovičku o ruku. Kaple je otevřená po celou dobu konání festivalu i pro páry, které by si chtěly vyzkoušet svatbu nanečisto. Stačí do ní přijít nasadit si závoj, vzít do ruky květinu a Vladimír Polák pár zkušebně oddá. Vzhledem k požadavkům zákona to ale v těchto případech dělá jen jako herec, ne jako zastupitel.