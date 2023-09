Šest dozorců ze Světlé dostalo za spoutání odsouzené podmínky, odvolali se

Havlíčkův Brod - Šest dozorců z věznice ve Světlé nad Sázavou obžalovaných původně z mučení odsouzené dostalo při středečním jednání havlíčkobrodského soudu podmíněné tresty za zneužití pravomoci. Uvedly to televize CNN Prima News a server iDNES.cz. Soud uložil mužům trest tří let odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tří let a zároveň mají zákaz vykonávat povolání dozorce po dobu dvou let. Dozorci se ale na místě odvolali. Okresní soud dříve dozorce obžaloby zprostil.

Dozorci byli původně obviněni, že v lednu 2020 mučili odsouzenou. Soud však skutek překvalifikoval na zneužití pravomoci. Kvůli odvolání odsouzených se bude případem znovu zabývat krajský soud. Státní zástupce Lukáš Vodička si ponechal lhůtu na odvolání.

"Paní soudkyně mírně poupravila popis skutku. To je jedna věc, kdy tedy rozhodla v rozporu s mým návrhem. A současně paní soudkyně obžalované uznala vinnými ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, což je rozdílné od toho, co já jsem navrhoval. Navrhoval jsem, aby zůstala právní kvalifikace tak, jak byla uvede v obžalobě, tedy zločin mučení a jiné nelidské a kruté zacházení. Z těchto důvodu jsem si ponechal lhůtu (na odvolání)," řekl ČTK Vodička.

Případem se bude znovu zabývat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Stejný soud již dříve jednoho z obžalovaných obžaloby zprostil.

První zprošťující verdikt v případu vynesl okresní soud loni v červnu. Odvolací soud rozhodnutí zrušil a nařídil nové jednání. V něm znovu vypovídali někteří svědkové včetně ředitelky věznice Moniky Myšičkové. Za podřízené, kteří byli postaveni mimo službu, se postavila. Jednali podle ní v souladu se zákonem i předpisy věznice. Okresní soud i napodruhé dozorce zprostil obžaloby. V květnu letošního roku dostal případ k projednání potřetí s tím, že bude vázán názorem odvolacího soudu, podle kterého se odsouzená nechovala tak, aby mohla být z legálních důvodů připoutaná.

Dozorci ji podle obžaloby připoutali v lednu 2020 ke vnitřním mřížím oken cely, když předtím podle jejich výpovědi měla konflikt ve školském zařízení věznice. Podle státního zástupce byla připoutána vstoje za obě rozpažené ruce. Později jí sice pouta na krátkou dobu sňali, ale vzápětí ji znovu připoutali. Celkem tak strávila 3,5 hodiny, nemohla si dojít ani na záchod, pomočila se a musela podlahu sama vytřít.