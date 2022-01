Sešlosti a oslavy v Downing Street během lockdownů vyšetřuje policie

Londýn - Londýnská policie oznámila, že vyšetřuje společenské akce, které se konaly v rezidenci a kanceláři britského premiéra Borise Johnsona v Downing Street v době přísných protiepidemických uzávěr. Policie předtím vyšetřování záležitosti odmítala. Kvůli konání sešlostí a oslav se Johnson ocitl pod značným politickým tlakem, který by podle některých komentátorů nemusel ustát. Premiér Johnson dnes řekl, že rozhodnutí policie věc vyšetřit vítá.

O zahájení policejního vyšetřování nejdříve informovala britská média včetně deníku The Daily Telegraph. Šéfka londýnské policie Cressida Dicková to poté potvrdila. "Mohu potvrdit, že metropolitní policie vyšetřuje řadu akcí v souvislosti s možným porušením protikoronavirových nařízení," řekla Dicková londýnským městským radním.

Premiér Johnson dnes řekl, že policejní vyšetřování vítá. Podle něj pomůže vnést do věci jasno. Potvrdil, že interní vyšetřování sdílí zjištění s policií. "A tak vítám rozhodnutí metropolitní policie provést své vlastní vyšetřování, protože se domnívám, že pomůže poskytnout veřejnosti objasnění, které potřebuje, a pomůže za tím udělat tlustou čáru," prohlásil Johnson v parlamentu.

Dicková neupřesnila, kterých akcí se má vyšetřování konkrétně týkat, ale v poslední době se v britských médiích objevují zprávy o stále dalších zjevně nelegálních akcích a večírcích. Dohromady už jich je deset. Naposledy v pondělí televize ITV informovala o narozeninové party pro Johnsona s až 30 účastníky, a to v době první koronavirové uzávěry na jaře 2020. Překvapení pro Johnsona údajně zorganizovala jeho manželka Carrie, ačkoli větší soukromá setkání ve vnitřních prostorech tehdy nebyla povolena. Johnsonova kancelář informace v zásadě nepopřela, ale uvedla, že akce byla v souladu s tehdy platnými pravidly.

Na dotaz, zda se premiér domnívá, že porušil zákon, dnes jeho mluvčí podle agentury Reuters odpověděl: "Je dobré říct, že ne." Mluvčí také zdůraznil, že všichni budou s policejním vyšetřováním spolupracovat.

Tento týden se očekávaly výsledky interního vyšetřování afér z pověření vládní úřednice Sue Grayové. Agentura Reuters ale poukazuje na to, že toto vyšetřování by mohlo být přerušeno. Vyplývá to z jeho podmínek pro případ, že se vyskytnou důkazy o možných trestných činech. Deník Financial Times už uvedl, že oznámení výsledků bylo odloženo a tento týden nebudou zveřejněny. Mluvčí úřadu vlády však podle Reuters řekla, že vyšetřování pokračuje a že úřad britské vlády a policie jsou v kontaktu. Policie dnes uvedla, že si od úřadu formálně vyžádala všechny relevantní informace o setkáních v Downing Street.

Konzervativní poslanec Michael Ellis, který je zároveň členem kabinetu, vyzval parlament, aby si počkal na dokončení práce obojího vyšetřování. Ujistil, že závěry vyšetřování Grayové budou zveřejněny. Premiérův mluvčí však uvedl, že vládní vyšetřování nezveřejní nic, co souvisí s prací policie. Na druhou stranu by úřad vlády mohl zveřejnit informace o akcích, jimiž se policejní vyšetřování nezabývá.

Už výsledek interního vyšetřování přitom mohl být určující pro Johnsonův další politický osud. Pro odchod premiéra jsou kromě opozice i někteří členové jeho vlastní Konzervativní strany a mnozí pozorovatelé považují za nevyhnutelné hlasování o vyslovení nedůvěry šéfovi kabinetu.