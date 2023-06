Seskok výsadkářů do Vltavy viděli lidé v Praze v rámci oslav armády

Armáda ČR oslavila 30 let své existence. Na pražských náplavkách připravila pro návštěvníky celodenní program, 28. června 2023, Praha. Na snímku je ukázka seskoku vojáků do Vltavy z transportního vrtulníku Mi-17.

Armáda ČR oslavila 30 let své existence. Na pražských náplavkách připravila pro návštěvníky celodenní program, 28. června 2023, Praha. Na snímku je ukázka seskoku vojáků do Vltavy z transportního vrtulníku Mi-17. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Seskok výsadkářů a záchranářů do Vltavy dnes mohli zhlédnout lidé na pražských náplavkách v rámci oslav 30. výročí existence české armády. Do řeky seskočili z transportního vrtulníku Mi-17, část z nich pak přímo z vody vyzvedl další vojenský vrtulník W-3A Sokol. Lidé se mohou až do podvečera vidět také ukázky boje zblízka, vojenskou techniku nebo výcvik služebních psů.

Fotogalerie

Seskok z vrtulníku mohli lidé sledovat z Rašínova i protějšího Hořejšího nábřeží. Ze stroje, který přiletěl od Vyšehradu, začali u železničního mostu vyskakovat záchranáři i vojáci, u Palackého mostu se pak vrtulník otočil a zbylí výsadkáři vyskočili u druhé náplavky. Některé vojáky z vody vyzvedl vrtulník, jiní na břeh vystoupili sami. Další seskok plánují vojáci ještě po 14:00.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomněl, že ačkoli novodobá armáda slaví 30. výročí, historie sboru je mnohem delší. "Ve skutečnosti má armáda dlouhou tradici, která je starší než náš samostatný stát," řekl. Zmínil československé legionáře bojující za první světové války. "Nasazovali život za zemi, která ještě neexistovala," podotkl Řehka. Česká armáda se nemá za co stydět a tvoří ji odhodlaní vojáci,"dodal. Náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec také upozornil, že armáda pomáhá lidem v případě přírodních i jiných katastrof.

Armáda připravila pro návštěvníky na obou náplavkách celodenní program. Vedle sledování seskoků z vrtulníku mohou prozkoumat vojenskou techniku,jako jsou těžké terénní vozidlo Tatra s minometem nebo obrněné vozidlo Pandur. Zejména mladší návštěvníky zaujala možnost potěžkat kulomet, pancéřovku či další zbraně. Vyzkoušet mohli i letecký simulátor bitevníku L-159.

Armáda také připravila stánky, ve kterých prezentuje jednotlivé složky ministerstva obrany nebo například Univerzitu obrany. Mezi oběma náplavkami bude celý den jezdit přívoz.