Šerý: Ve světě je nová covidová varianta deltakron, v Česku zatím ne

Brno - Ve světě se objevila nová covidová varianta nazvaná deltakron, která je kombinací variant delta a omikron. Objevila se nejprve na Kypru, ale potvrzená je také ve Francii, Dánsku nebo Nizozemsku, řekl dnes ČTK biolog a ředitel brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon Omar Šerý. V Česku se podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zatím neobjevila. Šerého laboratoř se připravuje na to, aby v případě potřeby uměla deltakron odhalit. Od 1. dubna si ale lidé budou muset testy platit sami, dosud je hradily pojišťovny.

"Jde o variantu, která obsahuje geny z variant delta a omikron, kvůli této kombinaci genů hovoříme o takzvaném rekombinantním viru. Vzniká, když u jednoho infikovaného jedince dojde k infekci více než jednou variantou najednou, jde ale spíše p výjimečné případy," uvedla na dotaz ČTK mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Na novou variantu podle Šerého upozornil virolog Leondios Kostrikis z kyperské univerzity. "Oznámil, že objevil v několika vzorcích novou variantu koronaviru vzniklou rekombinací varianty delta a omikron a nazval ji deltakron. Byl za to kritizován a téměř nikdo mu nevěřil," řekl Šerý.

Podle něj se ale nyní varianta potvrdila a objevila se ve Francii, Dánsku, Nizozemsku, ale také v USA. Bližší podrobnosti by podle Šerého měly být známé v příštích dnech. Jeho laboratoř umí odhalit jak deltu, tak omikron a připravuje se i na to, že by v příštích týdnech mohla umět odhalit standardně u všech vzorků i deltakron.

"Problém ale nastává s tím, že od 1. dubna nebudou pojišťovny platit nesmluvním partnerům, tak budeme muset testy nabízet pouze samoplátcům," řekl Šerý. Lidé tak budou muset za PCR test platit 814 korun, přestože nyní ho mají hrazený zdravotní pojišťovnou. Laboratoř se snaží získat s pojišťovnami smlouvu. "Volají nám lidé, že i od dubna chtějí chodit na testy do naší laboratoře. Pokud ale chtějí test hrazený pojišťovnou, odkazujeme je na pojišťovny," dodal Šerý.

Na jižní Moravě se první potvrzené případy covidu objevily před dvěma lety. Od té doby je v kraji 409.720 potvrzených případů. Vyléčilo se 397.949 lidí, naopak 4788 s nemocí zemřelo. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví.