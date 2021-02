Servisman Ledecké vosky před sjezdem zažehlí i UV lampou

Cortina d'Ampezzo - Na velmi agresivní a přemrzlý sníh bude Miloš Machytka chystat lyže pro Ester Ledeckou na sobotní sjezd. Česká závodnice na světovém šampionátu v Cortině d'Ampezzo pojede na páru lyží, na kterých vybojovala v lednu druhé místo na Světovém poháru v Crans Montaně.

V italském středisku po sněžení a teplejších dnech z úvodu týdne jako všude v Evropě výrazně přituhuje. "Ráno má mít vzduch minus dvaadvacet a sníh může mít minus třicet. Hrozí, že se lyže může spálit, povrch bude nesmírně agresivní," popsal Machytka novinářům očekávané podmínky v předvečer sjezdu.

Proto musí skluznice lyží napustit velkým množstvím vosků. "Takže se nestihnou spálit. Vosk budeme zažehlovat. Máme tady naštěstí UV lampu, toho vosku pod ni dostaneme do lyže víc a na kopci to vydrží déle," vysvětlil Machytka.

Voskovat lyže se chystal ještě večer. Ráno přijdou na řadu nejstudenější prášky. "Aby dobře fungovaly," konstatoval. Ještě odpoledne absolvoval i poradu výrobce lyží Atomic, na kterých Ledecká jezdí. "Řešili jsme, jaké se používají lyže. Máme tady testovací tým. Bývalí závodníci Evropského poháru nám testují Esterčiny lyže. Dostáváme zpětnou vazbu, jaké lyže jsou rychlé, a jaké pomalé."

Ledecké na sjezd připraví lyže, na kterých byla druhá v Crans Montaně. "Jela na nich tady druhý trénink. Zkoušeli jsme taky loňské vítězné z Lake Louise, ale byly pomalejší. V testu předevčírem i v tréninku. Byla na nich i pocitově pomalejší," řekl.

Ledecká pojede s číslem devět, přestože v tréninku nejrychlejší časy zajížděly závodnice s vyššími čísly. "Ale je tu riziko nerovností jako v super-G, kde Ester měla na trati rýhu. Takže si řekla o nižší číslo," podotkl Machytka.

Olympijská sjezdovka Tofane není prolévaná vodou, jak někdy svahy bývají, aby byl povrch kompaktní. "Je to čistý, přírodní sníh," uvedl servisman. "Není to čistý led jako v Kitzbühelu. Bude to nejhezčí sjezd a bude krásná viditelnost."

V minulosti pracoval se Šárkou Strachovou. Slalomářce připravoval mimo jiné lyže, na kterých získala olympijský bronz či světové zlato. Nyní může pomoci k další české světové medaili. "Chtěli bychom, ale je to náročné. Sjezd bude strašně nabušený, ale šance určitě je. Děláme všechno pro to, aby to bylo co nejlepší," řekl Machytka.