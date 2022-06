Servery: GIBS prověřuje kriminalistu podezřelého z pomoci skupině kolem Redla

Praha - Vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se zabývají rolí pražského kriminalisty v kauze podezření na korupci v pražském dopravním podniku (DPP). Servery Aktuálně.cz a Novinky.cz dnes napsaly, že jde o bratra jednoho z 11 obviněných, podle serveru iDNES.cz je s obviněným příbuzný. Servery uvedly, že kriminalista pro skupinu kolem podnikatele Michala Redla a politika Petra Hlubučka lustroval státní poznávací značky aut, která se pohybovala v okolí Redlových konspiračních bytů.

"Mohu potvrdit, že jsme se touto záležitostí začali zabývat, a to z úřední povinnosti. Momentálně shromažďujeme veškeré informace, které budeme analyzovat," citují servery mluvčí GIBS Ivanu Nguyenovou. Právo už dřív uvedlo, že členové skupiny si v obavách z policejního sledování zapisovali SPZ aut, která opakovaně viděli při svých cestách do Redlových bytů v pražské Revoluční a poté i Dlážděné ulici.

Poznávací značky aut pak podle Aktuálně.cz pro skupinu kolem Redla prověřoval bratr v kauze obviněného podnikatele Zakaríi Nemraha, který podle Novinek pracuje u hospodářské kriminálky v Praze. Na žádost člena skupiny Pavla Kose kriminalista podle vyšetřovatelů kauzy lustroval letos v lednu pod smyšleným účelem dvě auta v policejní databázi a zjistil, že jedno z nich je registrováno pod ministerstvem vnitra, a může se tak jednat o policisty.

Popsaný skutek odpovídá kvalifikaci neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, za který v krajním případě hrozí až osm let vězení, uvedlo Aktuálně.

Soud v kauze poslal do vazby bývalého náměstka pražského primátora Hlubučka, kterému pozastavilo členství hnutí STAN, a podle médií také Redla a Nemraha. Zatím 11 lidí policie obvinila po razii na pražském magistrátu a dalších místech včetně budov DPP minulou středu. Vyšetřovatelé tvrdí, že skupina obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Podle médií se gang snažil získat podíl například ze zakázky na přestavbu okolí metra Nádraží Holešovice.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve středu zasahovali také ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Deník N dnes uvedl, že v kauze vyšetřovaný lobbista a podnikatel v oblasti IT Pavel Dovhomilja, podnikatel Kos a s nimi náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Tomáš Knížek požadovali podle policie provize po společnostech, které VZP dodávají IT služby. "Podle mých informací nebyla zatím proti panu Knížkovi ze strany Policie ČR vznesená žádná obvinění, přesto od čtvrtka čerpá dovolenou a řízením IT byl pověřen jeden z ředitelů odboru IT," napsal deníku ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že skupina kolem Redla a Hlubučka chtěla podle policie vydělávat i na úplatcích za zakázky ve Středočeském kraji. Spojkou ke skupině měl být podle policejních dokumentů ředitel Krajské správy a údržby Středočeského kraje (KSÚS) Jan Lichtneger, píše server.

Vyšetřovatelé tvrdí, že Lichtneger si krátce po nástupu do funkce nechal vytvořit přehled dlouhodobých smluv KSÚS, které dodavatelským firmám vynášejí až stamiliony korun, a předal je Nemrahovi. "Chtěli za účelem vlastního neoprávněného obohacení donutit, co do obratu, nejvýznamnější dodavatele KSÚS, aby jim z prostředků KSÚS neoprávněně odváděli předem dohodnutý podíl," citují Seznam Zprávy ze spisu. V této části kauzy ale podle serveru zatím nebyl nikdo obviněn.