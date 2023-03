Server Walla: Izrael umožní prodej elektronického protidronového systému Kyjevu

Jeruzalém - Izraelská vláda schválila prodej elektronického systému, který má pomoci Ukrajině s ochranou proti útokům dronů. Informoval o tom s odkazem na nejmenované činitele zpravodajský server The Times of Israel, podle něhož jde o první vojenské vybavení pro Kyjev od začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru. Izraelský činitel řekl, že schválení prodeje protidronového systému neznamená změnu izraelské politiky, jelikož jde o obranný systém, který nepoužívá střely, jež by mohly zabít ruské vojáky. Podle ukrajinského činitele je jeho země pomocí potěšena, ale potřebovala by spíše protiraketové systémy.

The Times of Israel cituje zprávu izraelského serveru Walla, který se odvolává na několik izraelských a ukrajinských činitelů, jejichž jména neuvádí. Podle těchto zdrojů schválili v polovině února izraelští ministři zahraničí a obrany Eli Kohen a Joav Gallant exportní licence dvěma izraelskými firmám - Elbit a Rafael - na prodej elektronického armádního protidronového systému, který je schopen zachytit dron v okruhu asi 40 kilometrů. O schválení tohoto obranného mechanismu Kohen podle serveru Walla informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského během své návštěvy v Kyjevě 16. února.

Nejmenovaný izraelský činitel serveru Walla také řekl, že Kohen a Gallant licence schválili možná i proto, aby si tak izraelská vláda ověřila, jak tento obranný systém funguje proti íránským dronů. Teherán, který je největším nepřítelem Izraele v regionu, poslal Moskvě tisíce svých dronů, jimiž ruská armáda útočí zejména na kritickou infrastrukturu Ukrajiny.

Izrael od začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru Kyjevu dosud žádné vojenské vybavení neposkytl, posílá tam ale humanitární pomoc. Jedním z důvodů tohoto opatrného postoje je podle serveru The Times of Israel zájem izraelské vlády pokračovat v ostřelování základen militantních skupin spřízněných s Íránem v Sýrii, kde má Rusko, spojenec prezidenta Bašára Asada, pod kontrolou z velké části letový prostor.

Předchozí izraelská vláda se po začátku ruské invaze na Ukrajinu snažila o neutrální postoj i o zprostředkování mírových jednání. Tehdejší premiér Naftali Bennett kvůli tomu letěl i do Moskvy a několikrát hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i se Zelenským. Jeho snaha ale byla neúspěšná. Nová vláda Benjamina Netanjahua, která je v úřadu od konce prosince, minulý měsíc hlasovala spolu s více než stovkou zemí OSN pro rezoluci vyzývající Rusko ke stažení jednotek z Ukrajiny.