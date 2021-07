Šermíři Jurka a Choupenitch zkusí uspět na OH, Szilágyi myslí na třetí zlato

Tokio - Šerm je od počátku novověké olympiády před 125 lety v programu her a v Tokiu čeká muže a ženy na planši novinka. Poprvé se budou rozdávat medaile ve všech dvanácti soutěžích a budou u toho i Češi. Podruhé se na olympiádě představí fleretista Alexander Choupenitch a premiéru si odbude pokračovatel šermířského roku kordista Jakub Jurka.

Choupenitch se před pěti lety zúčastnil olympiády v Riu de Janeiro a vypadl v 1. kole. Dlouhodobě patří do širší světové špičky a v roce 2018 získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Individuální cenný kov na kontinentálním šampionátu získal teprve jako druhý šermíř v historii. V Tokiu se na planši představí v pondělí.

"Spokojený budu, když předvedu maximum, které jsem odtrénoval. V přípravě jsem udělal vše, proto mám klid v duši. Dokážu ovlivnit jen svůj šerm, ne formu ostatních," řekl před cestou do Japonska. "Když budu šermovat, jak si představuju, tak i pro soupeře to bude těžký zápas," dodal sedmadvacetiletý brněnský rodák.

Už v neděli se do olympijských výsledkových listin znovu po 41 letech vrátí příjmení Jurka. Někdejší juniorská světová jednička naváže na svého dědečka Jaroslava, účastníka her v Montrealu 1976 a Moskvě 1980.

Jurka je ve 22 letech jedním z nejmladších šermířů v Tokiu a ze své účasti je stále překvapen. Soupeřům ale dvoumetrový reprezentant nedá nic zadarmo. "Moje síla je, že se nebojím jít do akce. Nečekám a nebetonuji na metru. Beru se jako útočník," řekl.

Do historie se může zapsat Áron Szilágyi. Maďarský šavlista bude po Londýně 2012 a Riu 2016 útočit na třetí individuální titul v řadě. "Každé ráno se s myšlenkou na zlato už pět let probouzím. To je pro sportovce hodně dlouhá doba," řekl čtvrtý muž světového žebříčku.

K favoritům se tradičně počítají Italové, Francouzi a Korejci. Číňanky můžou jako první získat medaili ze všech ženských soutěží na OH, potřebují k tomu uspět v družstvech ve fleretu.