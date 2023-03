Šermíř Alexander Choupenitch je potřetí Sokolem roku

Praha - Šermíř Alexander Choupenitch obhájil pozici nejlepšího sportovce České obce sokolské (ČOS). Bronzový olympijský medailista z Tokia 2021 ovládl anketu Sokol roku potřetí v historii. Fleretista Sokola Brno I převzal cenu pro nejlepšího sportovce ČOS za loňský rok při dnešním slavnostním vyhlášení v Tyršově domě v Praze. Nejlepším kolektivem se znovu staly basketbalistky Sokola Hradec Králové.

Za Choupenitchem skončil druhý čtvrtkař Michal Desenský ze Sokola Hradec Králové. Třetí byl sprinter Jiří Polák ze Sokola České Budějovice.

"Ocenění si moc vážím a mám radost. Do Sokola jsem přišel jako sedmiletý kluk, v něm jsem začal šermovat a dodnes za Sokol Brno I závodím," řekl jeden z ambasadorů sokolské organizace Choupenitch. Železnou trofej sokola vážícího pět kilogramů od sochaře Jakuba Flejšara, jednoho z trenérů snowboardistky Evy Adamczykové, převzal z rukou baseballisty Martina Mužíka, hráče Sokola Hluboká, který se podílel na úspěšném vystoupení reprezentace na nedávném World Baseball Classic.

Osmadvacetiletý Choupenitch loni navázal na úspěšnou olympijskou sezonu. Na mistrovství světa v Káhiře mu chyběl jeden zásah, aby dosáhl na cenný kov, na evropském šampionátu skončil pátý a s francouzským klubem Issy les Moulineaux vyhrál šermířskou Ligu mistrů.

Ladislav Včelička z bojových sportů v Písku se stal nejlepším trenérem roku. Zápasník volným stylem Matěj Mlčoch z Vítkovic byl vyhlášen nejlepším jednotlivcem v kategorii 19 až 23 let a sportovní gymnastka Sokola Brno I Alice Vlková je za loňský rok nejlepší sportovkyní do 18 let.

Vyhlášeni byli tradičně také nejlepší cvičitelé a vzdělavatelé. "Těší mne, že každoročně vyhlásíme nejúspěšnější sportovce a ohlédneme se také za tím, co udělali cvičitelé všestrannosti a co se povedlo vzdělavatelům. Právě sport pro všechny je základem naší činnosti a neoddiskutovatelnou součástí je také kulturní a vzdělavatelská činnost," řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Zvláštní cenu starostky ČOS za mimořádný počin udělila sokolům z pražského Spořilova za hromadné darování krve v rámci projektu Sokolská kapka krve. Cenu Fair Play Aloise Hudce obdržel Ondřej Škultety ze Sokola Vřesovice za záchranu života masáží srdce při volejbalovém utkání v Prostějově.

Sokol roku 2022:

Individuální sporty:

Dospělí: 1. Alexander Choupenitch (šerm/Sokol Brno I), 2. Michal Desenský (atletika/Sokol Hradec Králové), 3. Jiří Polák (atletika/Sokol České Budějovice)

Kategorie 19 až 23 let: 1. Matěj Mlčoch (zápas/Sokol Vítkovice).

Kategorie do 18 let: 1. Alice Vlková (sportovní gymnastika/Sokol Brno I).

Kolektivní sporty:

Dospělí: ženy Sokol Hradec Králové (basketbal).

Mládež: juniorky Sokol Hradec Králové (basketbal) a ml. dorostenci Sokol Ostrava (házená).

Trenér roku: Ladislav Včelička (bojové sporty/Sokol Písek).

Cena Fair Play Aloise Hudce: Ondřej Škultety - Sokol Vřesovice (za záchranu života při utkání volejbalu pohotovou masáží srdce).

Cena starostky ČOS za mimořádný počin: Sokol Spořilov (za hromadné darování krve).