Sérii svých letních festivalů houslista Jaroslav Svěcený uzavře na Zámku Dobříš

Praha - Houslista Jaroslav Svěcený uzavře od 10. do 13. srpna sérii svých letních festivalů akcí s programem pro širokou veřejnost na zámku Dobříš. Naváže na předchozí festivaly, na jejichž organizaci se každoročně o prázdninách podílí - pražské Tóny Chodovské tvrze, Klášterecké hudební prameny konané na zámku v Klášterci nad Ohří a Jihočeské Nové Hrady. Houslový virtuos Svěcený poté 21. září na koncertu v pražském Paláci Žofín za doprovodu dámského symfonického orchestru Bon Art Pops Orchestra představí naživo své dvojalbum Way Of Life. Svěcený to řekl v rozhovoru s ČTK.

Celovečerní koncertní projekty Festivalu hudby na zámku Dobříš doprovodí komentovaná výstava historických evropských houslí a dopolední víkendový program s pohádkovými představeními pro celou rodinu. "Tento festival dělám ve spolupráci s herečkou Dejvického divadla Zdeňkou Žádníkovou Volencovou. Dramaturgicky tomu dáváme náplň festivalu, kde si lidé přijdou na své i po degustační stránce. Takže koncerty jsou o přestávce i společenskými večery, kde se návštěvníci setkají na nádvoří zámku," uvedl Svěcený. "Festivalovými koncerty chci poukázat na důležitost kultury pro společnost," dodal.

Na úvod Festivalu hudby zahrají 10. srpna v nedávno restaurovaných zahradách Francouzském parku se Svěceným bratislavští Cigánski Diabli. Na Dobříš se po roce vrátí na četná divácká přání a přivezou řadu nových skladeb. "Cigánski Diabli se mnou spolupracuji už 12 let, odehráli jsme desítky, ne-li stovky, koncertů. Jsem rád, že je na festivalu máme, protože je považuju za špičku v svém oboru," sdělil Svěcený.

Autoři festivalu využijí potenciál rokokového zámku Dobříš a okolí - koncerty se konají na nádvoří, ve Francouzském parku a v přilehlém kostele. V zámecké konírně se uskuteční výstava italských, německých, francouzských a českých houslí. Svěcený, který je soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje, ji blíže představí na dvou komentovaných prohlídkách.

"Návštěvníci výstavy se mě mohou na cokoliv zeptat. Dokonce jsem jim vzkázal, že pokud mají doma nějaké svoje staré housle, mohou je přinést, a já jim zdarma řeknu, zda náhodou nevlastní něco cenného," podotkl Svěcený, který hraje na housle od Giuseppa Guadagniniho z roku 1798, Giuseppa Guarneriho del Gesú z roku 1733 a od Carla Antonia Testoreho z roku 1745.

Festival hudby zakončí 13. srpna na nádvoří zámku divadelně-koncertní představení Bach Forever aneb Johanku, zahraj mi..., v němž budou hudebníci a interpreti zároveň také herci. Scénář, který nepostrádá humor ani Bachovu hudbu, napsala Žádníková. "Ve svém textu mimo jiné říkám, že jsem se jako Bach narodil roku 1685 v Eisenachu, kde se o 271 let později začnou vyrábět automobily značky Wartburg," přiblížil Svěcený.

Znalec historie a stavby houslí Svěcený, který byl v roce 2008 jmenován soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje, ke svým 60. narozeninám před třemi lety vydal dvojalbum Way of Life s filmovou a populární hudbou, swingem, jazzem i klasikou natáčené s dámským symfonickým orchestrem Bon Art Pops Orchestra. Projekt naživo představí 21. září na koncertu v Paláci Žofín.

"Tímto koncertem završím jednu ze svých životních kapitol, kdy jsem se v minulosti dostával z různých zdravotních a jiných problémů. Posluchači se mohou těšit na skladby od různých autorů, jako jsou Paul McCartney, John Barry, Ennio Morricone, Christina Perri, Michel Legrand, Ástor Piazzolla, John Williams, Michal Lorenc, Elton John, Sting nebo Sergej Rachmaninov. V této nelehké době berme takový koncert plný pestrobarevné muziky i jako terapii duše," dodal Svěcený.