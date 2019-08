Seriál Sever je podle režiséra Sedláčka portrétem doby deziluze

Praha - Šestidílný kriminální thriller Sever, který natočil držitel Českého lva a dvou Cen české filmové kritiky režisér Robert Sedláček, se vrací do let okolo roku 2010. Kromě hlavní korupční kauzy, která se line celým seriálem, řeší každý díl jeden konkrétní kriminální případ. Hlavní postavu nadějného kriminalisty, který uvěří ve vyšší princip, za což je následně potrestán, ztvárnil Jiří Mádl. První díl seriálu Sever s názvem Pomáhat a chránit uvede Česká televize 2. září. Novináře o tom dnes informovali tvůrci.

Fotogalerie

Podle režiséra Sedláčka v letech 2005 až 2010, kdy se příběh odehrává, zavládla ve společnosti úplná deziluze. V seriálu z policejního prostředí, s několika liniemi a překvapivými zvraty, ukazuje způsob fungování nejsilnější státní mocenské organizace ve všech jejích složkách. "Chceme zavzpomínat, jaké byly tehdy poměry, když nadáváme na ty dnešní," řekl Sedláček. "Když jste se podíval na nemocnici, tak jste věděl, že třetina peněz teče někomu do kapsy. Když jste se podíval na stavbu dálnice, tak jste věděl, že polovina peněz teče do kapsy někomu, kdo tu dálnici nestaví," dodal.

Štáb natáčel od prosince minulého roku do letošního května v trojúhelníku měst Teplice, Bílina a Ústí nad Labem. Symbolem seriálu je skalnatý vrch Bořeň. "Byli jsme u některých skutečných událostí, které se staly na trase Bílina, Ústí nad Labem. Měli jsme možnost natáčet v autentických prostorách, kde se obdobné věci děly," uvedl Sedláček.

Hlavní hrdina seriálu inženýr Petr Svoboda, který pracuje na stavebním odboru radnice, se poté, co se stane svědkem brutální vraždy, rozhodne stát kriminalistou. Vyhovuje to jeho smyslu pro spravedlnost. Chce hrát fair, ale narazí. "Petr je takový spravedlivý psychopat, protože jeho touha rejpat do věcí je pro něj jako návyková droga," podotkl ke své postavě Mádl.

Vítka Brázdila, kriminalistického kolegu Svobody, hraje Štěpán Benoni, který dosud představoval spíše recidivisty. "Určitě je pravda, ze záporné postavy se hrají lépe. Ale vlastně jsem si to dost užil. Myslím, že hraní si na hodného policistu je splnění jednoho z klukovských snů. Pro mě bylo skvělé, že jsem se díky této roli naučil trosku střílet a hlavně konečně řídit auto, což se v mých pětatřiceti opravdu hodí. I žena má radost," konstatoval Benoni.

V dalších rolích se objeví Eliška Křenková, Roman Luknár, Aleš Bílík, Martin Havelka, Martin Pechlát, Jan Novotný, Pavla Beretová, Martin Myšička, Petra Špalková, Taťjana Medvecká a další.