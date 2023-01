Seriál režiséra Wlodarczyka Jedna rodina vypráví o peripetiích střídavé péče

Praha - O peripetiích střídavé péče vypráví nový seriál režiséra Dana Wlodarczyka Jedna rodina. První díl s názvem Autosedačka uvede TV Nova v úterý 3. ledna. Autorkou námětu a scenáristkou osmidílného seriálu je Lucie Konečná a v hlavních rolích se objeví Tereza Kostková, Tomáš Jeřábek, Filip Blažek, Berenika Kohoutová, Zuzana Vejvodová, Pavel Zedníček a další. ČTK o tom za tvůrce informovala Aneta Veselská.

V seriálu závisí fungování tří vztahově propletených rodin na pevně daném harmonogramu a spolehlivosti všech jejich členů v péči o jejich vlastní i nevlastní děti. Vypadne-li jeden z členů, celé společenství se ocitne v troskách. "Chceme divákům ukázat ten šťastnější model střídavé péče, který funguje. Naši rodiče totiž pochopili, že pokud chtějí mít šťastné děti, musí potlačit svá ega a spolupracovat. Bez toho to nejde," uvedla Konečná. "Střídavá péče není pro každého, a pokud je soudně nařízená, může se z ní stát i peklo. My ale píšeme příběh, ve kterém dospělí mají dost rozumu na to, aby se snažili poskytnout svým dětem co nejlepší domov. Vlastně domovy dva. To ale neznamená, že je to červená knihovna," dodala.

Střídavá péče byla v České republice uzákoněna v roce 1998, nicméně zákon ji nevylučoval nikdy. Od roku 2018 provádí Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity výzkum pod vedením Petra Fučíka s cílem sociologicky popsat praxi střídavé péče v České republice, zmapovat postoje Čechů ke střídavé péči a zpracovat a českému publiku zprostředkovat rešerši zahraničních výzkumů na téma důsledků střídavé péče.

V České republice je střídavá péče pro řadu lidí zatím obtížně přijatelná. "Určitě je dobře, když lidé, kterých se týká, spolu tímto způsobem komunikují a zároveň považují za velké štěstí, když se to sejde tak, jako je tomu v tomto seriálu. Myslím, že v realitě to je ale trochu jiné. Někdo tomu může být nakloněn, ale někdo to naopak může z duše nenávidět. Umím si živě představit, že to nebude až taková procházka růžovou zahradou, jako je tomu v našem seriálu," podotkl Filip Blažek, který v seriálu ztvárnil roli rozvedeného otce, který má novou manželku.

Konečná téma střídavé péče již dřív zpracovala ve filmu režiséra Petra Nikolaeva Střídavka, který měl premiéru loni v srpnu. Bývalé nebo současné partnery v něm představovali Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek a Kristina Svarinská. V tuzemských kinech komedie zaznamenala 187.500 návštěvníků a tržby 30,1 milionu korun.