Praha - Šestidílný komediální seriál Zkáza Dejvického divadla představuje s nadsázkou a mystifikací zákulisí přední pražské scény. Podle scénáře napsaného Miroslavem Krobotem a Ondřejem Hüblem Dejvické divadlo nezískalo od magistrátu grant na své fungování a je vystaveno existenční zkoušce. Seriál Zkáza Dejvického divadla nabídne Česká televize každé pondělí od 4. března.

"Je tam spousta míst, která se blíží realitě, a to nejen z hlediska prostředí. Narážky na to, co se kdysi stalo, či nějaké dávné historky zapracovány jsou, některé ezoterické rituály také. Je důležité, aby to byl mix polopravdy a fikce, ale samozřejmě je všechno přestřelené," uvedl spoluautor námětu a scénáře Ondřej Hübl.

V režii Miroslava Krobota se představí celé Dejvické divadlo — nejen všichni členové souboru, ale také ostatní zaměstnanci, od ředitelky přes pokladní, rekvizitáře či stavbu. Každá postava v seriálu trochu vychází z herců jako z reálných lidí. "Jednou jsme šli s Jardou Pleslem po představení kolem dámské šatny, kde byly pootevřené dveře. Tam byla parta všech hereček a my jsme zaslechli (Simonu) Babčákovou, jak jim říká: Kámen ti sám nepromluví. Nám to s Jardou otočilo hlavu a všichni si to zapsali. Takže plíživé momenty reality tam rozhodně jsou," uvedl na dnešním setkání s novináři herec Václav Neužil.

Martha Issová řekla, že v seriálu je vykreslena jako sympatičtější, chytřejší, láskyplnější a roztomilejší osobnost, než je tomu v reálném životě. "Mou vysněnou rolí je ale Ivan Trojan. Věřím, že bych ho zvládla dobře a diváci by byli spokojeni. Líbila by se mi i Klára Melíšková, ale vzhledem k tomu, že Jaroslav Plesl je někdy lepší Melíšková než Melíšková, moc šancí si nedávám," podotkla.

Seriál nesleduje osudy postav v čase, ale nabízí šest samostatných příběhů. V každém díle se řeší aktuální krizová situace ohrožující existenci souboru. "Velmi rádi si děláme legraci sami ze sebe, protože to je jedna z možností, jak čelit skutečné krizi divadla, oddálit jeho zkostnatění a zamezit tvorbě z 'podstaty'. Z tohoto úhlu pohledu je humor Zkázy lehce absurdní, sebeironický a nekorektní," uvedl Krobot. "Diváka pozveme do prostředí Dejvického divadla, kam bývá veřejnosti vstup zakázán a kde můžeme být svědky intimních událostí, které by veřejnost neměla vidět," dodal.

Ještě před premiérou v televizi je možné celý seriál vidět 27. února v celovečerním maratonu v celkem 50 kinech napříč Českou republikou.