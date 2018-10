Ústí nad Labem - Nový komediální seriál Most! scénáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského se dnes poprvé představil v Ústí nad Labem. Na speciální předpremiéru v kině Hraničář dorazil také představitel titulní role Martin Hofmann. Výtěžek ze vstupného putuje na konto Hospice v Mostě. Seriál se následně představí v Plzni, Ostravě a Praze.

"Komedie nejvíc chutnají ve společnosti jiných smějících se lidí. Chtěli jsme fanouškům ostřejšího humoru dopřát zážitek posílený o velké plátno, dobrý zvuk a společnost dalších desítek podobně naladěných diváků," uvedl kreativní producent Michal Reitler.

Seriál se z převážné většiny natáčel v reálných prostředích města Most - v restauraci Severka, na Autodromu, v hotelu Cascade, v místní knihovně nebo v Chánově. V průběhu 65 natáčecích dní, po které se seriál připravoval, si v něm zahrálo celkem 821 komparzistů převážně z Mostu a okolí.

"Most je dělnické město, a proto má svou nezaměnitelnou filozofii. Vizuálně je naprosto unikátní, protože vyrostlo na zelené louce během několika let jako náhrada za zbořený starý Most. Není moc měst, kde se snoubí krásná příroda s ryze socrealistickou architekturou," vysvětluje režisér Jan Prušinovský. A dodává, že to, co se odehrává v seriálu, není každodenní mostecká realita, ale pokus ji nějak vypravěčsky a stylisticky uchopit.

Podle scénáristy Petra Kolečka jsou některé postavy seriálu inspirované skutečnými předobrazy. "Z Mostu pochází moje manželka a hospodu Severka jsem navštěvoval s tchánem," doplnil Kolečko.

Seriál Most! se poprvé představil na festivalu televizních a on-line seriálů Serial Killer v Brně letos v květnu. V červnu se v mosteckém kině Kosmos promítal pro spolupracovníky, kteří se na natáčení seriálu podíleli. Diváci ho mohli vidět poprvé dnes v ústeckém kině Hraničář a 8. listopadu bude k vidění v mosteckém kině Kosmos. Seriál se následně představí i v Plzni, Ostravě a Praze.