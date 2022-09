Seriál ME tahačů míří do finiše, Lacko stále usiluje o celkově třetí místo

Le Mans (Francie) - Už jen dvě Velké ceny čekají účastníky mistrovství Evropy v závodech tahačů v této sezoně. Jediný Čech v šampionátu Adam Lacko je stále čtvrtý v průběžném pořadí, pilot týmu Buggyra ZM Racing se ale nevzdává boje o bronzovou pozici. Na třetího Saschu Lenze však ztrácí 26 bodů. O víkendu v Le Mans je odhodlaný udělat vše, aby svůj odstup snížil.

Před dvěma týdny v belgickém Zolderu dokázal Lacko podruhé v sezoně vyhrát jednu z finálových jízd, ztrátu na Lenze však nesnížil. Oba o víkendu získali shodně 39 bodů. Sedmatřicetiletý jezdec věří, že v Le Mans bude úspěšnější.

"Okruh v Le Mans mám rád. Je to tady vždy tak trochu speciální, protože na vás z každé části dýchá zázemí proslulé čtyřiadvacetihodinovky. Když se podíváme do historie, tak i truckové závody se zde těší velikému obdivu," uvedl Lacko na oficiálním webu českého týmu. "My máme cíl jasný, a to dotáhnout se v průběžném pořadí na pódiové pozice. Věřím, že v Le Mans na to máme," podotkl.

Evropský šampionát vyvrcholí hned příští týden, z Francie se totiž týmy přesouvají do španělské Jaramy.

Průběžné pořadí ME: 1. Kiss (Maď./MAN) 303, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) 235, 3. Lenz (Něm./MAN) 223, 4. Lacko (ČR/Buggyra) 197.