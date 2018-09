Los Angeles - Americko-britský seriál Hra o trůny z dílny HBO, který zatím drží 38 televizních cen Emmy dnes večer v Los Angeles (v úterý ve 2:00 SELČ) může díky 22 nominacím své rekordní postavení výrazně posílit. HBO má letos 108 nominací, ještě o čtyři více jich ale má streamingová televizní společnosti Netflix. Ceny Emmy jsou považovány za nejvýznamnější ocenění v oblasti televizní tvorby na světě.

O ocenění nejlepšího dramatického pořadu, což je jedna z hlavních kategorií, se letos uchází sedm seriálů, žádný z nich přitom není nováčkem a komentátoři všechny hodnotí jako významné hráče. Vedle Hry o trůny jsou to ještě loňský vítěz Příběh služebnice, This Is Us, Takoví normální Američané, The Crown, Stranger Things a Westworld.

Ostře sledovaná je také kategorie komediálních seriálů, která bude podle americké rozhlasové stanice NPR díky třem zcela novým počinům napínavá. Z osmi nominací připadlo pět na již sice známé, ale dosud nevítězné seriály Silicon Valley, Atlanta, Black-ish, Unbreakable Kimmy Schmidt a Larry, kroť se. Zamíchat osudím mohou tři nováčci Glow, Barry a The Marvelous Mrs. Maisel.

Ačkoli v kategorii komedií je letos možné vše, papírově nejsilnější je se 16 nominacemi seriál Atlanta, který přibližuje prostředí hudebního průmyslu a stereotypy vůči Afroameričanům. Jeho šance zvyšuje i to, že letos se o ceny neuchází trojnásobný vítěz, politická satira Viceprezidentka, a ani její předchůdce Taková moderní rodinka, který kategorii kraloval od roku 2010 do 2014.

V kategorii minisérie má letos nejvíce nominací (18) životopisné drama The Assassination of Gianni Versace (Vražda Gianniho Versaceho), které bude soutěžit s minisérií Génius - Picasso, v níž slavného španělského malíře ztvárnil Antonio Banderas. V téže kategorii soutěží i minisérie o britské smetánce Patrick Melrose, westernový seriál Godless a dramatický seriál The Alienist.

Za minisérii o Versacem získala nominaci také španělská herečka Penélope Cruzová, pro kterou je to první možnost Emmy získat. Nominaci získala v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisérii. Poprvé mají nominaci na Emmy také portorický zpěvák Ricky Martin, který ztvárnil Versaceho partnera, nebo Vanessa Kirbyová z dramatu The Crown.