Serena Williamsová vydřela čtvrtfinále US Open

Americá tenistka Serena Williamsová se raduje z postupu do čtvrtfinále US Open. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Američanka Serena Williamsová postoupila podvanácté v řadě do čtvrtfinále tenisového US Open. Šestinásobná šampionka zdolala ve 4. kole newyorského turnaje Marii Sakkariovou z Řecka 6:3, 6:7 a 6:3 a udělala další krok za vysněnou 24. grandslamovou trofejí.

Třetí nasazená Williamsová, jež za necelé tři týdny oslaví 39. narozeniny, oplatila Sakkariové dva týdny starou třísetovou porážku z areálu Flushing Meadows při newyorské náhradě za turnaj v Cincinnati. Ve třetím setu musela otáčet skóre ze stavu 0:2, nakonec ale vyrovnanou bitvu za dvě a půl hodiny zvládla.

V celkově 53. čtvrtfinálovém startu na grandslamovém turnaji se Williamsová utká s další matkou mezi tenistkami Cvetanou Pironkovovou, která zdolala rovněž v třísetové bitvě Alizé Cornetovou z Francie. Dvaatřicetiletá Bulharka na US Open prodloužila úspěšný comeback o další kolo, poslední soutěžní zápas předtím sehrála ve Wimbledonu 2017. V dubnu 2018 přivedla na svět syna, plánovaný březnový návrat jí překazila pandemie koronaviru.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Thiem (2-Rak.) - Auger-Aliassime (15-Kan.) 7:6 (7:4), 6:1, 6:1, Minaur (21-Austr.) - Pospisil (Kan.) 7:6 (8:6), 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

S. Williamsová (3-USA) - Sakkariová (15-Řec.) 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, Pironkovová (Bulh.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.