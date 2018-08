San Jose, Washington - Američanka Serena Williamsová utrpěla na turnaji v San Jose nejdrtivější porážku v kariéře. Bývalá světová jednička a vítězka 23 grandslamů uhrála proti Johanně Kontaové jediný game a britské tenistce po 51 minutách utrápeného vystoupení podlehla v prvním kole 1:6, 0:6. Na turnaji ve Washingtonu skončil již v prvním kole trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka.

Domácí favoritka si v úvodním gamu Silicon Valley Classic udržela servis, ale dalších 12 her už patřilo Kontaové, bývalé světové čtyřce a aktuálně 48. hráčce žebříčku. Williamsová se v něm po mateřské pauze vyšplhala už na 26. příčku.

"Ve druhém setu hrála fakt dobře. A v prvním setu jsem nebyla dost důrazná, takže jí rostlo sebevědomí a zápas jasně ovládla," řekla šestatřicetiletá Američanka, jež před necelými třemi týdny hrála finále Wimbledonu. Kontaová na londýnské trávě vypadla ve druhém kole.

V Kalifornii v úterý Williamsová odehrála teprve pátý turnaj po zářijovém porodu dcery. Až dosud v žádném zápase nezískala jen jediný game. Kanára dostala podeváté v úchvatné kariéře a poprvé po čtyřech letech.

"Samozřejmě nehrála na své tradiční úrovni, k ní měla daleko. Ale já se soustředila na sebe a je pro mě ctí být s takovou hráčkou na stejném kurtu. Pořád beru tento zápas s velkou pokorou," řekla Kontaová.

Thiem ve snaze dobýt Kitzbühel opět nezvládl hned první zápas

Dominic Thiem nepotvrdil na domácím tenisovém turnaji v Kitzbühelu roli hlavního favorita na zisk trofeje a vypadl hned po prvním zápase. Nejvýše nasazený Rakušan nestačil v utkání druhého kola na slovenského soupeře z druhé stovky světového žebříčku Martina Kližana a po porážce 1:6, 6:1, 5:7 se mu opět záhy rozplynul sen o triumfu na domácím akci.

Osmý hráč světa Thiem ve třetí sadě neproměnil tři brejkboly za stavu 2:2 a další při skóre 5:5, sám pak dva nabídl soupeři ve 12. gamu a Kližan ten druhý proměnil po dvou hodinách hry ve vítězství a postup do čtvrtfinále. Proti Thiemovi se devětadvacetiletému Slovákovi daří, ve čtvrtém vzájemném utkání jej potřetí porazil.

"Já jsem zklamaný po každé porážce, ale dnes... Na stadionu byla neskutečná atmosféra, byl to skvělý zápas, otevřený, párkrát jsem byl blízko brejku. Že jsem to nakonec prohrál, to je pro mě šílené, totální zklamání," litoval Thiem.

Už po třech hracích dnech jsou ze hry všichni domácí hráči, čekání na rakouského šampiona přitom trvá už od roku 1993, kdy v horském středisku zvítězil Thomas Muster. Thiem tam hrál finále v roce 2014, ale prohrál s Belgičanem Davidem Goffinem a od čtvrtfinálové účasti o rok později vypadl v Kitzbühelu hned po prvním zápase už potřetí za sebou.

Vypadl i obhájce prvenství a dvojnásobný vítěz turnaje Philipp Kohlschreiber. Druhý nejvýše nasazený hráč jen pár hodin po své svatbě podlehl Uzbekovi Denisi Istominovi 7:5, 3:6, 1:6. Čtyřiatřicetiletý Němec si nedlouho před zápasem vzal dlouholetou přítelkyni Lenu.

Grandslamový šampion Wawrinka se dál trápí

Wawrinka stále marně na tenisových kurtech hledá po loňských dvou operacích levého kolena ztracenou sebedůvěru. Třiatřicetiletý Švýcar vypadl na turnaji ve Washingtonu hned v prvním kole po porážce 4:6, 7:6, 6:7 se 234. hráčem světa Donaldem Youngem z USA.

"Hodně jsem chyboval a stále se necítím tak, jak bych chtěl. Samozřejmě mi chybí sebevědomí," uvedl po těsné porážce Wawrinka. Minulý měsíc ve Wimbledonu překvapil výhrou nad světovou šestkou Grigorem Dimitrovem, ale pak hladce vypadl ve druhém kole s outsiderem Thomasem Fabbianem.

Bývalý třetí muž světového žebříčku Wawrinka je aktuálně v pořadí ATP Tour až na 198. pozici a na blížící se turnaj Masters v Torontu dokonce potřeboval divokou kartu do kvalifikace. "Je těžké, když nevyhráváte. Pak začnete na kurtu až moc přemýšlet," poznamenal rodák z Lausanne, jenž má letos negativní bilanci šest výher a 11 porážek.

"Musíte prostě přijmout, že to bude bolet. Už jsem to zažil a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se dočkal grandslamových titulů, takže jsem srovnaný s tím, že budu potřebovat k úspěšnému comebacku ještě pár měsíců navíc," uvedl Wawrinka, jenž první ze svých tří grandslamů, Australian Open v roce 2014, vyhrál krátce před třicítkou.

