Serena Williamsová se kvůli nedoléčenému zranění odhlásila z US Open

New York - Tenistka Serena Williamsová se na poslední chvíli odhlásila z US Open, kde se chtěla pokusit o další útok na rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových titulů. Majitelka 23 trofejí oznámila na instagramu, že nestihla doléčit svalové zranění a v New Yorku proto nemůže startovat.

"Po pečlivém zvážení a na radu doktorů a mého lékařského týmu jsem se rozhodla odhlásit z US Open, abych tělu umožnila úplné uzdravení natrženého stehenního svalu," napsala na instagramu Williamsová, jež na konci září oslaví 40. narozeniny. "New York je nejúžasnější město na světě a jedno z míst, kde hraju nejraději. Budou mi chybět fanoušci, ale budu fandit z dálky," dodala.

Šestinásobná šampionka z Flushing Meadows se zranila v utkání prvního kola Wimbledonu, z něhož v slzách odstoupila. Kvůli léčbě pak vynechala i olympijské hry v Tokiu a nenastoupila ani v generálce na US Open v Cincinnati.