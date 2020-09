Serena Williamsová a Medveděv jsou v semifinále US Open

New York - Tenistka Serena Williamsová znovu naplnila na grandslamovém US Open svoji minimálně semifinálovou kvótu z posledních let. Američanka porazila ve čtvrtfinálovém souboji matek Bulharku Cvetanu Pironkovovou 4:6, 6:3, 6:2 a mezi nejlepšími čtyřmi je v New Yorku počtrnácté v kariéře. V ruském čtvrtfinále zdolal třetí nasazený Daniil Medveděv krajana Andreje Rubljova 7:6, 6:3, 7:6.

Šestinásobná vítězka turnaje Williamsová postoupila alespoň do semifinále od roku 2008 pokaždé, v letech 2010 a 2017 v New Yorku nehrála.

"Když můžete porodit dítě, tak dokážete všechno. Dneska jsme to mohli vidět, Cvetana hrála neuvěřitelně. Byl to boj," řekla Williamsová, kterou tak dělí dvě výhry od vytoužené čtyřiadvacáté grandslamové trofeje.

První set zvládla lépe Pironkovová, která po narození syna hrála první turnaj po třech letech. Na začátku druhého setu vzala Williamsové podání, ale Američanka svoji tradiční zarputilostí a razancí Bulharku nakonec přetlačila.

Ukázkou byla koncovka druhé sady - Williamsová získala brejk ve výměně čítající 24 úderů a set uzavřela třemi esy v řadě ze stavu 15:30. Ve třetím setu už byla na kurtu lepší.

V utkání dlouhém dvě hodiny a 11 minut nastřílela Williamsová 20 es a celkem 44 vítězných úderů, zatímco Pironková jich měla jen 27. Soupeřka osmatřicetileté Williamsové vzejde z posledního semifinále mezi Běloruskou Viktorií Azarenkovou a Belgičankou Elise Mertensovou.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (3-Rus.) - Rubljov (10-Rus.) 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

S. Williamsová (3-USA) - Pironkovová (Bulh.) 4:6, 6:3, 6:2.