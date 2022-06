Senzační šampionka Melichová: Neuvěřitelný šok, chtěla jsem útočit na Top 20

Beroun - Golfistka Jana Melichová vstupovala do turnaje Ladies European Tour v Berouně s cílem skončit v nejlepší dvacítce, nakonec jako první česká amatérka podnik nejvyšší evropské série vyhrála. Svůj triumf označila za neuvěřitelný šok. Čtyřiadvacetiletá hráčka věří, že přechod k profesionálkám by zvládla, ale ještě neví, zda nabídku přijme okamžitě.

"Je to neuvěřitelný šok, vůbec jsem to nečekala. Šla jsem do turnaje s tím, že bych ráda nejdřív prošla cutem a potom útočila na Top 15, Top 20, což je solidní pozice. Tohle rozbouralo všechna očekávání," řekla Melichová novinářům.

Čtvrtý ročník Tipsport Czech Ladies Open ovládla s celkovým skóre 14 ran pod par. O jeden úder předčila českou jedničku Kláru Spilkovou a Dánku Nicole Brochovou Estrupovou. Melichová se ve finále rychle dostala do vedení a vypracovala si náskok tří ran. V závěru po třech bogey za sebou o něj však málem přišla.

"Já byla hodně nervózní, i když jsem měla náskok. Člověku to leze do hlavy a nervy jsou tam neuvěřitelné. Myslím, že bogey byly proto, že jsem byla vystresovaná. To poslední bogey (na 14. jamce) bylo spíš zachráněné, tam to bylo náročné. Ale popasovala jsem se s tím dobře," prohlásila Melichová.

Na závěrečné 18. jamce udržela nejtěsnější vedení před Spilkovou a v dramatickém přímém souboji za sebou nechala i Brochovou Estrupovou, s níž šla ve skupině. "Nepamatuju si, kdy jsem byla takhle nervózní. Ještě když tam přišli lidi," přiznala Melichová.

"Trošku jsem doufala, aby mi poslední putt spadnul do birdie, ale nevadí. Tím, že to Nicole nedala, tak jsem se nemusela stresovat tolik. Ačkoliv ten poslední blok byl stresující nejvíc," uvedla golfistka, kterou další domácí hráčky na oslavu polily šampaňským.

Nabídku přejít k profesionálkám dostala jako vítězka turnaje hned, přestože to plánovala až v zimě. "Kdybych se rozhodla zůstat do konce sezony amatérkou, pořád mi zůstane členství LET na příští sezonu. Je to trošku smolné, protože plánujeme jet příští týden na týmové mistrovství Evropy. Je to buď a nebo. Ještě koncem srpna je týmové mistrovství světa," řekla Melichová.

Věří, že by kariérní posun zvládla. "Nechtěla jsem nic uspěchat, chtěla jsem si všechno zorganizovat, sehnat si sponzory atd. Teď se mi to trošku zkomplikovalo. Budu se muset rozhodnout a mám na to čas vlastně jen do zítra. Není špatné ještě zůstat amatérkou a nabírat zkušenosti, i když už jich mám asi dost. Troufala bych si přestoupit k profíkům, myslím si, že bych neměla problém. Ale ještě mám ostatní plány," dodala Melichová, která coby amatérka nemohla obdržet finanční prémii za vítězství na turnaji ve výši 30.000 eur (asi 740.000 korun).