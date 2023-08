Seniorka nadýchala přes tři promile alkoholu,na Zlínsku narazila i do traktoru

Zlín - Dvě dopravní nehody způsobila podle policie šestašedesátiletá žena, která nadýchala více než tři promile alkoholu. V Napajedlech na Zlínsku narazila v pondělí večer do traktoru i zaparkovaného auta. Zraněná řidička osobního automobilu skončila v nemocnici, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Seniorka za volantem nezvládla kvůli své značné podnapilosti odbočovací manévr a narazila do traktoru, který měl přednost v jízdě. Řidič traktoru se snažil střetu zabránit usilovným brzděním, což se mu nepodařilo, najel na travnatý pás a narazil ještě do sloupu veřejného osvětlení a do reklamní tabule. Ženu převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Celková škoda činí téměř sto tisíc korun," uvedla mluvčí.

Před střetem s traktorem chtěla řidička vyjet z parkoviště. "Zřejmě se jí nepodařilo zařadit zpátečku, jela proto namísto couvání vpřed, přejela přes obrubník a narazila do oplocení. Poté začala couvat, ale v cestě jí bránilo jiné zaparkované vozidlo. Proto ho svým vozidlem vytlačila až na komunikaci a pokračovala dál v jízdě. Daleko nedojela. Po ujetí asi jednoho kilometru skončila její jízda nárazem traktoru," uvedla mluvčí. Okolnosti dopravní nehody dopravní policisté zjišťují.