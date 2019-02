Praha - Předat vzkaz mladé generaci o tom, co je v životě důležité, budou moct starší lidé v novém mezigeneračním projektu Dopis vnoučeti. Zúčastnit se ho mohou všichni ve věku nad 60 let. Zájemci o účast se mohou přihlásit do 17. března. Jejich úkolem bude napsat skutečnému nebo vymyšlenému vnoučeti dopis o životě, který bude následně zveřejněn. Projekt organizují společně Národní kronika a Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77. ČTK o tom dnes informovala koordinátorka Národní kroniky Lucie Nekvasilová.

"V současné době existuje v České republice několik mezigeneračních projektů, které jsou pro teenagery a seniory. Většina z nich vybízí mladé lidi, aby se zapojili do dokumentování životních osudů seniorů. Projekt Dopis vnoučeti však nabízí jinou perspektivu pohledu na životní příběh: nikoliv mladí lidé zpovídají seniory, ale oslovuje seniory, aby se písemně vyjádřili, co je důležité pro mladou generaci," uvedla odborná garantka projektu v ČR Judita Matyášová.

Účastníci projektu budou mít za úkol napsat dopis na počítači nebo čitelně rukou a přidat k němu informace o sobě a o tom, jak vnímají kvalitu svého života. Organizátoři by chtěli získat dopisy od 150 až 200 lidí ve věku nad 60 let. Mezi autory dopisů by měli být senioři z různých společenských vrstev, obyvatelé měst i venkova, muži i ženy s rozdílným vzděláním a profesemi. Podrobné informace o tom, jak se do projektu Dopis vnoučeti zapojit, jsou k dispozici na webech www.narodnikronika.cz nebo na www.sensen.cz.

Z projektu má vzniknout unikátní kolekce dopisů seniorů o tom, co vzkazují nejmladší generaci. Sbírka se poté uloží v Národní kronice, respektive v archivech Národního muzea. Na závěr projektu se o dopisech uskuteční také různé diskuze a veřejnost se se vzkazy seniorů seznámí například pomocí krátkých videí, uvedla Nekvasilová.

Projekt Dopis vnoučeti iniciovala v roce 2016 psycholožka Elzbieta Dryllová z katedry psychologie Varšavské univerzity. Ve spolupráci se Sonjou Ehretovou z Gerontologického institutu na Univerzitě Heidelberg s projektem oslovily již dříve desítky seniorů v Polsku a Německu.

Projekt SenSen (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 v roce 2012. Jeho cílem je podporovat aktivní stárnutí a ukazovat seniory jako zkušené, sebevědomé a platné členy společnosti. Národní kronika je unikátní společný projekt Nadace Charty 77 a Národního muzea, jehož cílem je vytvořit největší archiv vzpomínek na události každodenního života.