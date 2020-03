Senioři mohou ode dneška do obchodu mezi 08:00 a 10:00

Ilustrační foto - Lidé starší 65 let nakupovali 19. března 2020 dopoledne v prodejně potravin v jednom z olomouckých obchodních domů.

Ilustrační foto - Lidé starší 65 let nakupovali 19. března 2020 dopoledne v prodejně potravin v jednom z olomouckých obchodních domů. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Senioři nad 65 let a handicapovaní starší 50 let mají ode dneška vyhrazený čas pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií od 08:00 do 10:00. Na menší obchody ve vesnicích, pekárny či lahůdkářství se už omezení vztahovat nebude. Senioři jsou nejvíce ohroženi koronavirovou nákazou a opatření je má chránit. Pravidla jejich nakupování vláda změnila už podruhé.

Dvě hodiny vyhrazené pro nákupy seniorů a handicapovaných už tedy nebudou mezi 07:00 a 09:00, jak tomu bylo do úterý. Čas vláda posunula o hodinu, aby měli mezi sedmou a osmou možnost nákupu například lidé jdoucí do práce. Omezení už nebude platit v malých prodejnách do 500 metrů čtverečních prodejní plochy, což cílí především na malé obchody v obcích, kde třeba žádné další prodejny nejsou. Prodejci ale mají nařízeno seniory a handicapované při prodeji upřednostnit.

Vláda už 16. března seniorům nad 70 let doporučila, aby po dobu nouzového stavu nevycházeli, obyvatelům domovů pro seniory zakázala opouštět areál těchto zařízení. Od čtvrtka 19. března pro lidi nad 65 let vláda vyhradila dvě hodiny na nákupy, časové rozmezí pak postupně posouvala.

Senioři jsou považováni za nejohroženější skupinu, co se týče možné nákazy novým typem koronaviru. Podle úterního prohlášení ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška se přijatými opatřeními daří seniory v Česku chránit. Jejich podíl mezi nakaženými je asi 17 procent, zatímco třeba ve Španělsku je to asi 50 procent.

Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 mírně přes dva miliony lidí starších 65 let.