Senior vyrazil autem na nákup v Uherském Hradišti, našli ho druhý den ve Vyškově

Vyškov - Pětaosmdesátiletý řidič ve Vyškově jel v protisměru, následně zastavil na chodníku. Vyšlo najevo, že značně zmatený muž původně vyjel nakoupit do Uherského Hradiště, následně ale zabloudil. Událost na webu radnice dnes popsal velitel městské policie Petr Sedláček, strážníci se o muže postarali. Řidiči senioři podle statistik bourají proti jiným věkovým skupinám nejméně, jejich nehody však bývají závažnější. Řidiči starší 65 let také musejí absolvovat povinné lékařské prohlídky.

Podivné jízdy vozu si minulý čtvrtek všiml operátor městského kamerového systému v ranních hodinách. Na místo vyslal hlídku městské policie. "Šofér se po Dukelské pohyboval nejprve v protisměru, následně v Brněnské ulici zastavil na chodníku. Strážníci na místě zjistili, že pětaosmdesátiletý řidič autem vyrazil na nákup už předchozí den okolo páté hodiny podvečerní ze svého domu do patnáct kilometrů vzdáleného Uherského Hradiště. Na zpáteční cestě ovšem kvůli tmě a ztrátě orientace zabloudil a nemohl najít cestu domů," popsal Sedláček.

Následovalo seniorovo mnohahodinové putování, které skončilo ve Vyškově. "Muž byl silně zmatený, neorientoval se v čase ani prostoru. Z důvodu obavy o jeho zdraví kolegové na místo přivolali rychlou záchrannou službu," uvedl velitel. Doplnil, že dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla u řidiče negativní. Role strážníků pokračovala v hledání kontaktu na seniorova příbuzného.

"Podařilo se nám získat prostřednictvím obecního úřadu vesnice, kde má muž trvalé bydliště, kontakt na syna, kterého jsme o situaci informovali," uvedl Sedláček. Strážníci se od syna seniora pak dočkali poděkování za lidský a profesionální přístup.

Řidiči senioři bourají podle údajů projektu Senior bez nehod proti jiným věkovým skupinám nejméně, jejich nehody však bývají závažnější. U šoférů nad 65 let je pravděpodobnost fatálního důsledku při nehodě dvojnásobná, u starších 76 let pak v porovnání s 18letými šestnáctkrát vyšší. Podle statistik jsou senioři za volantem zkušení, obvykle nepřekračují nejvyšší povolenou rychlost ani neřídí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Naproti tomu ají pomalejší reakce i horší prostorové vnímání. Lidé nad 65 let také za volantem hůře řeší nenadále situace, často mají problémy se zrakem a, jakkoliv je to individuální, proti mladším řidičům mají horší fyzické či psychické schopnosti.

Řidiči starší 65 let obecně musí absolvovat povinné lékařské prohlídky, od 68 let jsou povinné prohlídky každé dva roky. Lékař může nařídit prohlídky i častěji, zároveň může seniorovi podle jeho aktuálního zdravotního stavu zakázat jízdu v noci nebo třeba na dálnici.