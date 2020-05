Senior loni v Brně zastřelil svou milenku, trest je 16 let vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes poslal za vraždu a nelegální ozbrojování na 16 let do vězení sedmašedesátiletého Jana Šmehlíka, který loni v říjnu v brněnském bytě zastřelil svou pětatřicetiletou milenku. Senior se ke střelbě doznal, jednal prý v afektu. Hrozilo mu až 20 let vězení, státní zástupce trest kolem 16 let navrhoval. Soudce nyní čte odůvodnění rozsudku.

"Skutek tak, jak byl popsaný v obžalobě, se stal, není pochyb, že smrtelný následek způsobil pan obžalovaný," uvedl soudce Petr Jirsa.

Muž podle obžaloby přišel s obětí do bytu a začali se hádat. Během rozepře vytáhl zbraň, kterou doma měl, a čtyřmi ranami ženu zastřelil. Příčinou smrti podle žalobce bylo střelné poranění krku. Muž byl při střelbě sám vážně zraněn na noze. Pistoli podle rozsudku držel nelegálně, uvedl, že ji našel s kamarádem při opravě střechy.

"Omluva není dostatečná vůči neštěstí, které se stalo. Kdyby nedošlo k prostřelení mojí nohy. Tím se to celé spustilo, odehrálo se to v pár vteřinách v afektu," uvedl ve své středeční výpovědi před soudem Šmehlík.

Podle něj mu žena byla nevěrná, pistolí ji chtěl vystrašit, aby se k nevěře přiznala. O zbraň se ale podle něj začali přetahovat a vyšel výstřel, který jej zranil. Muž pak vypověděl, že přítelkyni zbraň vykroutil z ruky a začal střílet.

Znalec z oboru soudního lékařství uvedl, že ženu zasáhly čtyři výstřely, které způsobily 13 poranění. Dvě rány prošly krkem až do paže oběti. Další dvě střely mířily do hrudi a do břicha, žena utrpěla zranění levé plíce, žaludku, dvanáctníku a slinivky.

Znalkyně z oboru psychologie ve středu před soudem uvedla, že obžalovaný se díky mladší partnerce cítil jako vysoce atraktivní člověk. Uvedla, že když jej svým činem partnerka zesměšnila, cítil potřebu ji potrestat. "Ve své sobeckosti chtěl tu záležitost nějak řešit. Myslí především na sebe, preferuje sobeckost nad ohledy nad jinými," uvedla psycholožka.