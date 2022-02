Senior, který se bodl v pendolinu do hrudníku, je stále ve vážném stavu

Olomouc - Dvaasedmdesátiletý muž, který se bodl ve středu vpodvečer v Zábřehu na Šumpersku ve vlaku pendolino nožem do hrudníku, je stále ve vážném stavu a jeho prognóza je nejistá. ČTK to dnes řekl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. Okolnosti případu policie stále vyšetřuje. Podle policejní mluvčí Marie Šafářové muž nikoho ve vlaku neohrožoval, případ policie prověřuje jako pokus o sebevraždu.

"Pacient byl ve středu přijat na oddělení urgentního příjmu, nyní je hospitalizován na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc ve vážném stavu s nejistou prognózou," uvedl mluvčí nemocnice.

Incident se stal ve středu kolem 17:30 v pendolinu jedoucím z Prahy do Ostravy, ve kterém cestovalo zhruba 140 lidí. Muž za přítomnosti ostatních cestujících vyhrožoval sebepoškozením a držel při tom nůž v ruce. Krátce nato vlak zastavil v Zábřehu. Policisté převedli cestující z vagónu do bezpečí, před příjezdem policejního vyjednavače se však muž bodl do hrudníku. Nikdo z cestujících zraněn nebyl.

Motiv činu seniora není znám, dnešní Mladá fronta Dnes uvedla, že podle spekulací cestujících šlo o konflikt kvůli roušce, podle policejní mluvčí Marie Šafářové však policisté motiv jeho činu stále zjišťují.