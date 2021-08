Sénéchal vyhrál ve sprintu premiérový etapový vavřín na Vueltě

Villanueva de la Serena (Španělsko) - Francouzský cyklista Florian Sénéchal ovládl sprinterský dojezd 13. etapy Vuelty. V závěru nejdelší trasy letošního ročníku, v němž se čelo pelotonu rozdrobilo na sérii kruhových objezdů, porazil Itala Mattea Trentina. Vedení v průběžném pořadí dál drží Nor Odd Christian Eiking.

Sénéchal dokázal v koncovce zaskočit za spurterskou jedničku stáje Deceuninck-Quick Step Fabia Jakobsena, který z rozjíždějícího se sprinterského vláčku vystoupil. Ve spolupráci s týmovými kolegy v čele s Josefem Černým a později Zdeňkem Štybarem ale zvládl udržet pozici pro spurt a šanci na premiérový triumf na závodě Grand Tour využil.

"Připravili jsme perfektní rozjezd pro Fabia, ale on pak zahlásil do rádia, že má prázdné kolo nebo něco takového, a řekl, že mám jít do sprintu," popsal chaotický závěr etapy Sénéchal. "Zůstal jsem v klidu a v posledních 200 metrech jsem do toho dal všechno," dodal.

Jakobsen později v cíli upřesnil, že se na spurt necítil a přenechal proto pozici Sénéchalovi. "Neměl jsem na to dneska nohy, tak jsem řekl Florianovi, že by měl sprintovat on. Zahlásil jsem to do rádia a odstoupil," vysvětlil Jakobsen, jenž už letos na Vueltě vyhrál dvě etapy.

Červený dres lídra uhájil na převážně klesající trati v délce 203,7 km, na níž peloton nemusel zvládnout ani jednu vrchařskou prémii, Eiking. Stejně jako jeho nejbližší pronásledovatelé dojel v hlavním poli s odstupem jedenácti sekund za vítězem. Před Francouzem Guillaumem Martinem má dál náskok 58 sekund, třetí obhájce titulu Primož Roglič ztrácí minutu a 56 vteřin.

Vuelta - 13. etapa (Belmez - Villanueva de la Serena, 203,7 km):

1. Sénéchal (Fr./Deceuninck-Quick Step) 4:58:23, 2. Trentin (It./SAE Team Emirates) stejný čas, 3. Dainese (It./DSM) -2, 4. Mezgec (Slovin./BikeExchange), 5. Dewulf (Belg./AG2R-Citroën), 6. Allegaert (Belg./Cofidis), 7. Einhorn (Izr./Israel Start-Up Nation), 8. Soto (Šp./Euskaltel-Euskadi), 9. Oliveira (Portug./SAE Team Emirates) všichni -3, 10. Bernal (Kol./Ineos-Grenadiers) -6, ...76. Štybar -52, 103. Černý (oba ČR/Deceuninck-Quick-Step) -1:36, 129. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -1:39.

Průběžné pořadí: 1. Eiking (Nor./Intermarché-Wanty-Gobert) 50:31:52, 2. Martin (Fr./Cofidis) -58, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:56, 4. Mas (Šp./Movistar) -2:31, 5. López (Kol./Movistar) -3:28, 6. Haig (Austr./Bahrajn Victorious) -3:55, 7. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -4:41, 8. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -4:57, 9. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -5:03, 10. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -5:38, ...69. Hirt 1:18:49, 132. Štybar -2:00:02, 164. Černý -2:30:14.