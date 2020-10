Senátory zatím přišlo volit opět méně než pět procent lidí

Praha - Senátory si dnes v prvních hodinách po otevření volebních místností přišlo vybrat v průměru méně než pět procent voličů. Vyšší byla účast v Praze 1 a v Praze 5 nebo na Rychnovsku. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisařů a obecních úřadů. Zájem je podobný jako při třech předchozích druhých kolech senátních voleb, v nichž hlasovalo celkem kolem 16 procent voličů.

Voliči, kteří váhají s účastí v druhém kole senátních voleb, by si měli podle předsedy ODS Petra Fialy uvědomit význam Senátu pro demokracii a ochranu ústavy. Horní komora parlamentu má důležitou roli v domácí i mezinárodní rovině, uvedl Fiala. Svůj hlas odevzdal s rodinou v základní škole Zemědělská v Brně-Černých Polích. Senát podle Fialy dokáže upravovat zákony a fungovat jako protiváha vlády.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan by chtěl, aby svá křesla obhájili dosavadní senátoři za Starosty. Spokojený by byl, kdyby se do horní komory dostali všichni finalisté nominovaní jeho hnutím. ČTK to dnes řekl poté, co v Kolíně odevzdal hlas ve druhém kole senátních voleb.

K senátním volbám v Praze 9 přišlo za první dvě hodiny od otevření volebních místností zhruba 4,7 procenta lidí, v Praze 1 to bylo 5,4 procenta a v obvodu Praha 5 asi 6,4 procenta.

Na Rychnovsku se odhadovaná volební účast pohybovala kolem osmi procent, na Trutnovsku kolem čtyř procent. Podobně v Uherském Hradišti přišlo 6,7 procenta voličů, zatímco ve Zlíně čtyři procenta.

Na Pelhřimovsku se podle informací ČTK od volebních komisí účast pohybovala nejčastěji kolem tří procent. Velmi nízká účast v řádu jednotek procent byla podle volebních komisařů na Chebsku. Duel na Žďársku lákal více voliče ze Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, odkud finalisté jsou, účast tam byla pětiprocentní. Ve Velkém Meziříčí přišlo ale jen kolem dvou procent voličů, stejně jako na Lounsku.

Na Strakonicku se zájem voličů pohyboval od jednoho do šesti procent, na Českolipsku od dvou do sedmi procent. V senátních obvodech Moravskoslezského kraje odhadla krajská kontrolní komise, která dohlíží na regulérní průběh, účast na čtyři procenta, řekla ČTK mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

Zatím nejnižší účast ve druhém kole senátních voleb byla v roce 2016, kdy přišlo hlasovat 15,38 procenta voličů. Před dvěma lety to bylo 16,49 procenta a před šesti lety v obvodech, kde se hlasuje i letos, účast v druhém kole dosáhla 16,69 procenta.

Senátní volby se týkají 2,8 milionu voličů, z nichž minulý pátek a sobotu přišlo v prvním kole hlasovat 36,74 procenta. Ovlivnily ji i souběžně pořádané krajské volby, v senátním finále bývá zájem voličů nižší. Nejvyšší účast ve druhém kole senátních voleb byla zatím v roce 2002, kdy přišlo souběžně s obecními volbami hlasovat 32,55 procenta voličů. Nejnižší byla před dvěma lety, kdy finále rozhodlo jen 16,49 procenta voličů.