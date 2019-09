Senátorům USA se nelíbí přesun banky MIB z Ruska do Maďarska

Budapešť - Přesídlení Mezinárodní investiční banky (MIB), kterou svého času založily socialistické státy v čele se Sovětským svazem, z Ruska do Maďarska a rozhodnutí Budapešti poskytnout imunitu jejím zaměstnancům znepokojilo skupinu amerických senátorů. Finanční ústav je podle nich napojený na ruské zpravodajské služby. Své obavy vyjádřili v dopise velvyslanci USA v Maďarsku, uvedla dnes agentura Reuters. Česko se práce banky stále účastní a její přesun banky do Budapešti před časem schválila vláda, senátní zahraniční výbor naopak doporučil vystoupení ČR z MIB.

V dopise s datem 24. září, zveřejněném na webových stránkách senátora Dicka Durbina, se několik demokratických senátorů dotázalo velvyslance Davida Cornsteina, zda maďarské zpravodajské služby spolupracují se zpravodajskými službami USA při sledování činnosti MIB a jejích zaměstnanců v Maďarsku.

Maďarská vláda udělila ředitelům MIB a zaměstnancům diplomatickou imunitu. Banka rovněž nepodléhá v Maďarsku regulačnímu dohledu.

Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož blízké vztahy s Čínou a ruským prezidentem Vladimirem Putinem vyvolaly kritiku u mezinárodních partnerů, řekl, že chce navázat lepší vztahy se všemi hlavními velmocemi. Putin má 30. října navštívit Budapešť.

Americký prezident Donald Trump během bilaterální schůzky na počátku letošního roku pochválil Orbána za jeho tvrdý postoj k imigraci a nazval jej svým "dvojčetem" .

"Někteří z nás vám již dříve napsali o prosazování amerických demokratických hodnot a bezpečnostních zájmů při jednání s autokratickou hostitelskou vládou Viktora Orbána, jehož sbližování s Ruskem a antidemokratické akce jsou důvodem k velkému znepokojení," uvedli senátoři v dopise. Napsali dále, že je "hluboce znepokojil" maďarský návrh přemístit ruskou MIB, "široce vnímanou jako prodloužená ruka ruských tajných služeb, jejíž šéf má dlouhodobé vazby na ruské zpravodajské služby", z Moskvy do Budapešti.

"Přemístění MIB má přímé důsledky pro spojence USA a NATO," varovali.

Orbánova vládnoucí strana Fidesz na návrh ministra financí schválila v březnu v parlamentu dohodu s MIB, která stanoví podmínky přemístění banky do Budapešti.

V rámci dohody vláda uznala "mezinárodní právní subjektivitu" MIB, čímž poskytla jejím ředitelům a zaměstnancům diplomatickou imunitu. Banka nepodléhá v Maďarsku finančnímu nebo regulačnímu dohledu nebo kontrole.

Tiskové oddělení MIB v odpovědi na otázky Reuters uvedlo, že v současnosti v ústředí banky v Budapešti pracuje padesátka zaměstnanců. "Banka neposkytuje žádné vyjádření k vnitřním záležitostem nečlenské země. Přesně to představuje uvedený dopis (amerických senátorů)," dodalo. Banka také uvedla, že její výsady jsou "naprosto shodné" s jakoukoli multilaterální rozvojovou bankou ve světě.

Také mluvčí amerického velvyslanectví v Budapešti se zdržel vyjádření.

Zahraniční výbor českého Senátu tento měsíc doporučil, aby Česko z MIB vystoupilo. Ministerstvo financí ve svém stanovisku naopak uvedlo, že banka prodělala úspěšnou transformaci a podporuje české firmy. Vláda přesun MIB do Budapešti schválila jednomyslně, měl by podle ní napomoci omezit ruský vliv na její činnost. "Přesunem sídla banky z Moskvy do Budapešti bude banka podléhat efektivnější kontrole při uplatňování sankcí EU," dodalo ministerstvo s tím, že podezření, že MIB porušuje protiruské sankce, Finanční analytický úřad (FAÚ) při žádném z prověřovaných případů nepotvrdil.