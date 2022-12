Senátorku Zwyrtek Hamplovou odvezla z jednání záchranná služba do nemocnice

Ilustrační foto - Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ) vystoupila na tiskové konferenci k úspěchu ve druhému kole voleb do Senátu, 1. října 2022, Kroměříž.

Praha - Senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou (za hnutí Nezávislí) odvezla během schůze horní komory Parlamentu záchranná služba do nemocnice. ČTK to potvrdil odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu. Senátorce se podle odboru udělalo nevolno. Mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová řekla ČTK, že ze Senátu převezli do Ústřední vojenské nemocnice ženu, která ztratila vědomí. Podle Poštové je mimo ohrožení života.

"Záchranáři vyjížděli do Valdštejnské ulice k 56leté ženě, která měla poruchu vědomí," uvedla mluvčí záchranářů. "Nicméně po našem příjezdu byla při vědomí, mimo ohrožení života. Záchranáři ji ošetřili, zajistili, a pak převezli do vojenské nemocnice k další péči," doplnila.

Serveru Deník N řekl předseda senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart (za STAN a SLK), že jedné ze senátorek se udělalo nevolno během neformálního jednání výboru. Bližší informace neuvedl.