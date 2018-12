Washington - Americká demokratická senátorka Elizabeth Warrenová učinila první formální krok k prezidentské kandidatuře. Dnes na twitteru oznámila, že vytvořila výbor, s jehož pomocí chce zjistit, zda se bude moci v roce 2020 o úřad šéfky Bílého domu ucházet. Rozhodnutí o kandidatuře chce oznámit na počátku nadcházejícího roku. Warrenová, která se často dostává do sporu s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem, se chce soustředit na podporu střední třídy.

Senátorka je hlasitou kritičkou nadnárodních korporací a velkých bankovních domů, které viní z postupné likvidace americké střední třídy. To prohlásila i ve svém aktuálním videu. "Americká střední třída čelí útoku," řekla. "Jak se to stalo? Miliardáři a velké korporace se rozhodli žádat větší kus koláče a naverbovali politiky, aby jim tučnější kus uřízli," dodala s tím, že vláda by měla pracovat pro blaho národa a neměla by se stát nástrojem mocných a bohatých.

Protože s aktuálním vývojem není spokojená, chce se ho pokusit změnit případnou kandidaturou. "To je důvod, proč jsem spustila průzkumný výbor pro prezidentskou kandidaturu," řekla. Založení výboru, jehož úkolem je prověřit volební šance, Warrenové umožňuje začít vybírat peníze od sponzorů. Zda se nakonec o kandidaturu Demokratické strany rozhodne ucházet, chce oznámit brzy.

"Rozhodnutí sdělím počátkem nového roku. Jedno je ale jisté, nemohu do toho jít sama," uvedla Warrenová na twitteru.

Trumpa, který chce úřad obhajovat, senátorka ve svém videu přímo nezmínila, ukázala ale jeho záběry. Trump v minulosti Warrenovou opakovaně kritizoval a také ji s odkazem na legendární indiánku posměšně nazývá falešnou Pocahontas. Warrenová totiž dříve prohlásila, že má indiánské předky, což letos podepřela i testem DNA. Analýzu Trump považuje za podvod, neboť podle něj jen prokázala, že senátorka může mít zhruba 0,001 procenta domorodé krve, což je méně, než má průměrný Američan.

Zatímco Trump vyjádřil úmysl znovu kandidovat již před dvěma lety, z demokratů zatím oficiálně kandidaturu oznámil pouze kongresman John Delaney. Průzkumný výbor jako Warrenová založil v polovině prosince někdejší ministr bytové výstavby v administrativě bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy Julian Castro. Spekuluje se také o prezidentských ambicích někdejšího viceprezidenta Joea Bidena, senátora Bernieho Sanderse, bývalého ministra spravedlnosti Erika Holdera či podnikatele a politika Michaela Bloomberga.