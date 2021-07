Senátoři zamítli stavební zákon, vadí jim hlavně přesun úřadů pod stát

Pokud by nebyl schválen nový stavební zákon, mělo by to fatální dopad na celé české stavebnictví a snížilo by to konkurenceschopnost ekonomiky proti okolním zemím. ČTK to sdělila Asociace developerů.

Bylo by nešťastné, kdyby se proces rekodifikace stavebního práva nyní nepodařilo dokončit, uvedl ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. "Znamenalo by to faktické oddálení tolik potřebné změny minimálně o další čtyři roky, ne-li déle. To by přineslo fatální dopad na celé stavebnictví, české hospodářství, naši konkurenceschopnost," doplnil. Podle něj už nyní situace v Česku zvýhodňuje Polsko, Maďarsko nebo Slovensko.

Změna zákona je potřebná pro drobné stavebníky, stavební společnosti a developery, ale také pro města, obce, kraje i stát, napsal Kadeřábek. “Protože i oni jsou dnes obětí nefunkčního stavu. Nehraje se o politické body, ale o budoucnost jednoho z nejdůležitějších průmyslových odvětví v České republice, navíc v době velmi křehké a nejisté," dodal.