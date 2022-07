Šéf tchajwanského parlamentu promluvil v Senátu, Adamovou pozval na Tchaj-wan

Praha - Vystoupením v Senátu a jednáním se šéfy obou parlamentních komor uzavřel dnes předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun třídenní návštěvu České republiky. Jeho návštěvu dnes silně odsoudilo čínské velvyslanectví v Praze, podle kterého Senát a jednotliví politici podkopávají politický základ čínsko-českých vztahů a pošlapávají základní normy mezinárodních vztahů. Vyjádření odmítli šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která přijala pozvání na Tchaj-wan, kam chce i s podnikatelskou delegací vyrazit v příštím roce.

Při vystoupení v Senátu Jou Si-kchun varoval před vzestupem autoritářství a diktatury ve světě. Poukázal mimo jiné na nebezpečné mocenské ambice komunistické Číny. Demokratické země se podle něj musí postavit naplňování "sobeckých choutek" autoritářských režimů. Česku také Jou poděkoval za podporu Tchaj-wanu. Vystrčil označil návštěvu tchajwanské delegace za historický okamžik a připomněl tradici hájení lidských práv v Česku a předloňskou návštěvu českých senátorů na Tchaj-wanu.

Horní komora pak podpořila další spolupráci Česka a Tchaj-wanu. Obě země označila za "subjekty mezinárodního práva". "Senát vyjadřuje přesvědčení, že dialog mezi demokraticky zvolenými členy parlamentů ČR a Tchaj-wanu hraje nezastupitelnou roli při budování vzájemně výhodných vztahů mezi těmito subjekty mezinárodního práva," schválila horní komora v usnesení. Uvedla, že ČR má jako EU politiku jedné Číny.

Tchaj-wan je demokratický stát, jehož nezávislost Čína neuznává. Čínský komunistický režim ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii a jeho velvyslanectví v Praze návštěvu odsoudilo. Senát a jednotliví politici podle ambasády podporují separatistické aktivity související s nezávislostí Tchaj-wanu, čímž porušují státní suverenitu a územní celistvost Číny či podkopávají základ vzájemných vztahů. "Čínská strana silně odsuzuje a je rozhodně proti takovému chování," uvedl mluvčí.

Markéta Pekarová Adamová a Jou Si-kchun

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Česko nadále zastává politiku jedné Číny. "Máme zájem na normálních vztazích s Čínou, ale jsme suverénní země. Máme přátelské vztahy s Tchaj-wanem a je na rozhodnutí našich politiků, kteří reprezentují demokratickou ČR, s kým se budou setkávat a jak," dodal. Žádný další stát do toho Česku nemůže mluvit, doplnil.

Vystrčil na čínské vyjádření reagoval slovy, že Parlament je suverénem, z čehož plyne, že návštěva není porušením politiky jedné Číny. Adamová uvedla, že ji vyjádření velvyslanectví vůbec nepřekvapilo. "Myslím si, že tato reakce by měla naše rozhodování ovlivňovat na nula procent. Není důvod, abychom ho brali na zřetel," řekla. Obě země jsou svobodné a demokratické a samy si rozhodují o svých věcech, doplnila. Od Joua dostala pozvání na Tchaj-wan, které využije. Do země by chtěla vyrazit příští rok i s podnikatelskou delegací.

Cesta by podle ní mohla podpořit další rozvoj vzájemných vztahů, obě strany mají například zájem o zřízení přímého leteckého spojení. Jou dnes svou návštěvu v Česku končí, v pondělí měl na programu ekonomická jednání, v úterý pak návštěvu Telče.