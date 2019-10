Senátoři USA navrhují kvůli syrské operaci protiturecké sankce

Washington - Turecku hrozí kvůli vojenské ofenzivě na severovýchodě Sýrie tvrdé americké sankce. Takovýto postup totiž navrhují v případě pokračování turecké operace republikánský senátor Lindsey Graham a jeho demokratický kolega Chris Van Hollen. Podle agentury AP plánují lídrům Senátu společný návrh předložit příští týden. Americký prezident Donald Trump ve středu naznačil, že postihy podpoří, když Ankara nebude postupovat "nejhumánnějším možným způsobem".

Návrh připravovaný zástupci obou stran v americkém Kongresu by zastavil vojenskou pomoc Spojených států pro Turecko a uvalil sankce mimo jiné na aktiva tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Další součástí zveřejněného nástinu opatření jsou sankce proti zahraničním vojenským nákupům Turecka, píše AP.

Graham a Van Hollen ve středu představili svůj plán v reakci na zahájení turecké operace proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie. Nálety a ostřelování začaly několik dní poté, co Trump ohlásil, že ze stejného regionu se stahují američtí vojáci. Trump je kvůli tomuto kroku pod palbou kritiky, a to i ze strany republikánských politiků. Například Graham prohlásil, že vláda USA "hanebně opustila" Kurdy, kteří pomohli v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát (IS).

Šéf Bílého domu ve středu kritiku ohledně stažení vojáků odmítal s tím, že Graham "by tam chtěl zůstat dalších 200 let a možná přidat pár set tisíc lidí".

"V tomhle s Lindseym nesouhlasím. Ale řeknu vám, že souhlasím ohledně sankcí," dodal podle televize CNN. Prý uvažuje o mnohem tvrdší odpovědi, než jsou sankce, pakliže "to (Erdogan) neprovede nejhumánnějším možným způsobem". Na otázku, kde vidí v této souvislosti hranici humánnosti, Trump odpověděl, že by ji stanovil za chodu.

Návrh zákona o sankcích chtějí Van Hollen a Graham Senátu předložit příští týden, jakmile Kongresu skončí prázdniny. Van Hollen řekl, že budou od lídrů obou stran v Senátu požadovat záruky o jeho rychlém projednání. Podle Grahama bude mít opatření mezi zákonodárci takovou podporu, že jej prezident Trump nebude moci vetovat.

Ankara: Turecká armáda zasáhla na severu Sýrie 181 cílů

Turecká armáda od počátku ofenzivy na severovýchodě Sýrie leteckými údery a dělostřeleckou palbou zasáhla 181 objektů kurdských milic. Podle agentury Reuters to ve středu večer uvedlo turecké ministerstvo obrany. Arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) hlásí, že zasaženo bylo i vězení se zadrženými bojovníky tzv. Islámského státu (IS).

Ankara ve středu zahájila několik dní předem avizovanou operaci proti kurdským milicím YPG, které jsou součástí SDF. Tvrdí, že chce na jižní straně své hranice se Sýrií vytvořit bezpečnostní zónu, která umožní návrat syrských uprchlíků. Ofenzivu odstartovaly vzdušné údery, večer turecké ministerstvo obrany oznámilo začátek pozemní operace.

"Turecké ozbrojené síly svými vzdušnými silami a dělostřeleckou podporou zasáhly 181 cílů teroristických organizací," uvedlo ministerstvo obrany. Ankara považuje kurdské milice za teroristy a tvrdí, že chce na severu Sýrie vymýtit "hrozbu teroru".

Koalice SDF přitom pomohla v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát a na území, které kontroluje, se nachází několik věznic s osobami podezřelými z podpory této teroristické sítě. SDF bez dalších podrobností na twitteru uvedla, že jeden takovýto objekt byl zasažen tureckým náletem.

Dění na severu Sýrie podle Reuters vyvolalo obavy, že někteří z tisíců zadržovaných bojovníků IS by mohli chaosu kolem turecké ofenzivy využít k útěku z vazby. Na toto téma ve středu dostal otázku i americký prezident Donald Trump, který čelí kritice, že umožnil Turecku zaútočit na Kurdy stažením amerických vojáků z dané oblasti.

"Budou utíkat do Evropy. Tam se chtějí dostat," řekl Trump na konto vězněných radikálů. Zároveň oznámil, že Spojené státy část bojovníků IS zadržených v Sýrii převezly kvůli turecké vojenské operaci na nespecifikované místo. Podle agentury AP neprozradil kolik lidí bylo přemístěno či kdy k tomu došlo, pouze řekl, že šlo o "velmi špatné" jedince.

Média následně s odvoláním na nejmenované americké činitele informovala, že armáda USA převzala dva členy někdejší čtyřčlenné buňky IS známé jako Beatles. Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh jsou už údajně mimo Sýrii. Jejich teroristická buňka stojí za popravami novinářů, humanitárních pracovníků a syrských vojáků z let 2014 a 2015. Členové milic SDF dvojici zadrželi loni v lednu.